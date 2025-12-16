$42.190.08
Найближчими вихідними у США заплановано черговий раунд переговорів між Києвом і Вашингтоном щодо мирного плану. Обговорення відбудеться після консультацій США з Росією, а потім можлива зустріч на рівні лідерів.

"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах

Найближчими вихідними у Сполучених Штатах Америки заплановано черговий раунд переговорів між Києвом і Вашингтоном щодо мирного плану. Обговорення відбудеться після того, як США завершать консультації з росією. Про це заявив Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ, передає УНН.

Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, наші. Далі Сполучені Штати Америки, я думаю, в найближчі дні проведуть консультації з "рускіми", а після цього проведуть консультації з Президентом США, після цього наші команди зустрінуться. Я думаю, наші перемовні команди зустрінуться в Сполучених Штатах Америки найближчим часом, думаю, може, навіть на вихідних 

- сказав Глава держави.

Зеленський зазначив, що після цієї буде видно, що буде далі. Зокрема, Україна буде думати про зустріч на рівні лідерів.

"Ну, а далі, після, відповідно, цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з Президентом Сполучених Штатів", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.        

Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.

Видання Axios повідомило, що наступний раунд переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в Маямі. Обговорюватимуться гарантії безпеки для України та можливі територіальні поступки.

Віта Зеленецька

