"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
Київ • УНН
Найближчими вихідними у США заплановано черговий раунд переговорів між Києвом і Вашингтоном щодо мирного плану. Обговорення відбудеться після консультацій США з Росією, а потім можлива зустріч на рівні лідерів.
Найближчими вихідними у Сполучених Штатах Америки заплановано черговий раунд переговорів між Києвом і Вашингтоном щодо мирного плану. Обговорення відбудеться після того, як США завершать консультації з росією. Про це заявив Зеленський відповідаючи на питання ЗМІ, передає УНН.
Сьогодні-завтра ми допрацюємо документи, наші. Далі Сполучені Штати Америки, я думаю, в найближчі дні проведуть консультації з "рускіми", а після цього проведуть консультації з Президентом США, після цього наші команди зустрінуться. Я думаю, наші перемовні команди зустрінуться в Сполучених Штатах Америки найближчим часом, думаю, може, навіть на вихідних
Зеленський зазначив, що після цієї буде видно, що буде далі. Зокрема, Україна буде думати про зустріч на рівні лідерів.
"Ну, а далі, після, відповідно, цієї зустрічі, буде видно. Будемо думати про зустріч на рівні лідерів, принаймні з Президентом Сполучених Штатів", - резюмував Зеленський.
Нагадаємо
У понеділок, 15 грудня у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо України.
Під час Берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.
Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання конфлікту в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".
Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.
Видання Axios повідомило, що наступний раунд переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в Маямі. Обговорюватимуться гарантії безпеки для України та можливі територіальні поступки.
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії16.12.25, 01:04 • 6866 переглядiв