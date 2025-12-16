$42.250.05
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони
10:57 • 7696 перегляди
Європа готується до війни з росією, поки Трамп прагне миру в Україні - WSJ
10:49 • 12370 перегляди
Бельгія відхилила поступки Єврокомісії для розблокування активів рф для кредиту Україні - Politico
08:50 • 14767 перегляди
Новорічний стіл–2026 подорожчав майже на 11%: скільки коштуватиме святкове меню
08:08 • 20537 перегляди
Генпрокурор Кравченко повідомив про знайдену зброю, нові докази та додаткову кваліфікацію у справі про вбивство Андрія ПарубіяVideo
08:00 • 19608 перегляди
Пропозиція не вічна: Politico дізналося деталі щодо пропонованих США гарантій безпеки для України, "подібних до статті 5" НАТО
16 грудня, 03:55 • 21060 перегляди
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
16 грудня, 02:54 • 28733 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
16 грудня, 02:00 • 21366 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
16 грудня, 01:30 • 19288 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони

Київ • УНН

 • 76 перегляди

Нова зустріч України і США на рівні переговорних груп очікується в Маямі найближчими днями. На ній обговорюватимуть гарантії безпеки, економічне відновлення та 20 пунктів рамкової угоди.

"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони

Нова зустріч України і США очікується у Маямі на рівні переговорних груп найближчими днями - може, на вихідних або трохи пізніше - після контактів американської сторони з рф, і у Маямі вже має бути фідбек від російської сторони, очікується, що будуть проговорювати кілька документів - і гарантії безпеки, і економічне відновлення, і 20 пунктів рамкової угоди, повідомив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі, пише УНН.

Після дводенної роботи є відповідні напрацювання. (…) Була у нас дискусія, і вона була в принципі дискусія достатньо відкрита. Вчора ми мали відповідний брифінг з нашого боку, і з боку американської переговорної групи,... європейські були лідери, ми довго говорили про ті, чи інші питання різні - і болючі, і ті, які ми проходимо сьогодні. Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали. І тепер зі всіма цими реакціями, я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в США на рівні переговорних груп, як думаю, що найближчими днями - може, на вихідних, може, трішечки пізніше, ну, будемо надіятися. Чим раніше, тим краще

- сказав Зеленський.

"У Маямі - мене там не буде, будуть переговорні групи. Вони будуть мати фідбек від "русскіх", я думаю, і будуть проговорювати кілька документів - і гарантії безпеки, і економічне відновлення, і 20 пунктів цієї рамкової угоди", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня, у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо війни рф проти України.        

За підсумками берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання війни в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.

Видання Axios повідомило, що наступний раунд переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в Маямі. Як очікується, обговорюватимуться гарантії безпеки для України та можливі територіальні поступки.

Юлія Шрамко

