"Може, на вихідних": Зеленський розкрив деталі про нову очікувану зустріч України та США в Маямі з фідбеком від російської сторони

Нова зустріч України і США очікується у Маямі на рівні переговорних груп найближчими днями - може, на вихідних або трохи пізніше - після контактів американської сторони з рф, і у Маямі вже має бути фідбек від російської сторони, очікується, що будуть проговорювати кілька документів - і гарантії безпеки, і економічне відновлення, і 20 пунктів рамкової угоди, повідомив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у Гаазі, пише УНН.

Після дводенної роботи є відповідні напрацювання. (…) Була у нас дискусія, і вона була в принципі дискусія достатньо відкрита. Вчора ми мали відповідний брифінг з нашого боку, і з боку американської переговорної групи,... європейські були лідери, ми довго говорили про ті, чи інші питання різні - і болючі, і ті, які ми проходимо сьогодні. Європейську реакцію також американські партнери вчора отримали. І тепер зі всіма цими реакціями, я думаю, що американська сторона буде контактувати з російською стороною, і після цього буде вже зустріч з Україною в США на рівні переговорних груп, як думаю, що найближчими днями - може, на вихідних, може, трішечки пізніше, ну, будемо надіятися. Чим раніше, тим краще - сказав Зеленський.

"У Маямі - мене там не буде, будуть переговорні групи. Вони будуть мати фідбек від "русскіх", я думаю, і будуть проговорювати кілька документів - і гарантії безпеки, і економічне відновлення, і 20 пунктів цієї рамкової угоди", - зазначив Зеленський.

"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах

Нагадаємо

У понеділок, 15 грудня, у Берліні зустрілись європейські лідери з українською та американською делегаціями. Сторони обговорювали мирний план щодо війни рф проти України.

За підсумками берлінських переговорів лідери країн ЄС привітали прогрес у мирних зусиллях Трампа, погодившись співпрацювати для досягнення миру та збереження суверенітету України. Вони підтримали створення багатонаціональних сил в Україні та її вступ до ЄС.

Позитивно оцінив переговори з європейськими лідерами в Берліні щодо врегулювання війни в Україні президент США Дональд Трамп. Він заявив, що мир в Україні "став ближчим, ніж будь-коли раніше".

Президент України Володимир Зеленський очікує зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після доопрацювання документів. Сторони наблизились до обговорення найскладніших пунктів рамкової 20-пунктної угоди.

Видання Axios повідомило, що наступний раунд переговорів між Україною та США щодо завершення війни може відбутися цими вихідними в Маямі. Як очікується, обговорюватимуться гарантії безпеки для України та можливі територіальні поступки.