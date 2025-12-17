$42.180.06
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
15:43 • 9170 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 18061 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 34142 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 24364 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 22492 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 21057 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 21576 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18601 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28105 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 34142 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 36565 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные

Киев • УНН

 • 92 просмотра

В эти выходные в Майами состоится встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине. Администрация Трампа усиливает давление на Киев относительно территориальных уступок.

США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
Фото: AP

На этих выходных в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, администрация Трампа усиливает давление на Киев относительно территориальных уступок, пытаясь завершить почти четырехлетний конфликт.

Участники и повестка дня

Со стороны США переговоры будут вести специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию, вероятно, возглавит глава суверенного фонда Кирилл Дмитриев. 

Ранее на этой неделе Виткофф и Кушнер провели встречи в Берлине с украинскими и европейскими представителями, обсуждая гарантии безопасности для Киева в обмен на отказ от немедленного вступления в НАТО.

Гарантии безопасности против амбиций кремля

Вашингтон предлагает Украине обещание взаимной обороны, аналогичное стандартам НАТО. В администрации Трампа надеются, что Москва согласится на членство Украины в ЕС и западные гарантии безопасности в рамках финального соглашения. Однако Владимир Путин в среду не дал никаких сигналов о готовности отказаться от планов по уничтожению суверенитета Украины, а российская сторона остается непреклонной в своих требованиях.

Напомним

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки по оккупированным территориям Украины. Также Рябков сказал, что Кремль не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках гарантий безопасности.

США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву, если глава Кремля Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.

В Кремле заявили, что ожидают от американской стороны информирования "об итогах работы с украинцами и европейцами", после сообщений об ожидаемом обсуждении наработанных на мирных переговорах в Европе предложений с участием американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и Президента Украины Владимира Зеленского.

Степан Гафтко

