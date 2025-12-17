США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные

Фото: AP

На этих выходных в Майами запланирована встреча американских и российских чиновников для обсуждения путей прекращения войны в Украине. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, администрация Трампа усиливает давление на Киев относительно территориальных уступок, пытаясь завершить почти четырехлетний конфликт.

Участники и повестка дня

Со стороны США переговоры будут вести специальный посланник Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Российскую делегацию, вероятно, возглавит глава суверенного фонда Кирилл Дмитриев.

Ранее на этой неделе Виткофф и Кушнер провели встречи в Берлине с украинскими и европейскими представителями, обсуждая гарантии безопасности для Киева в обмен на отказ от немедленного вступления в НАТО.

Гарантии безопасности против амбиций кремля

Вашингтон предлагает Украине обещание взаимной обороны, аналогичное стандартам НАТО. В администрации Трампа надеются, что Москва согласится на членство Украины в ЕС и западные гарантии безопасности в рамках финального соглашения. Однако Владимир Путин в среду не дал никаких сигналов о готовности отказаться от планов по уничтожению суверенитета Украины, а российская сторона остается непреклонной в своих требованиях.

Напомним

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не пойдет на уступки по оккупированным территориям Украины. Также Рябков сказал, что Кремль не согласится на присутствие войск стран НАТО на территории Украины, даже если они там будут в рамках гарантий безопасности.

США готовят новый пакет санкций против энергетического сектора России, чтобы усилить давление на Москву, если глава Кремля Владимир Путин отклонит мирное соглашение с Украиной.

В Кремле заявили, что ожидают от американской стороны информирования "об итогах работы с украинцами и европейцами", после сообщений об ожидаемом обсуждении наработанных на мирных переговорах в Европе предложений с участием американских переговорщиков Стива Виткоффа и Джареда Кушнера и Президента Украины Владимира Зеленского.