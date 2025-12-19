США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки виключили зі списку обмежень кілька компаній, які раніше постачали росії підсанкційне обладнання, зокрема для її військово-промислового комплексу. Серед них кіпрська Veles International Limited, фінська Hi-Tech Koneisto, а також дубайська та турецькі компанії.
Сполучені Штати Америки виключили зі списку обмежень кілька компаній, які раніше постачали росії підсанкційне обладнання, зокрема для її військово-промислового комплексу. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство фінансів США.
Деталі
Також зі списку санкцій виключили кіпрську компанію Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка. Компанія є дочірньою фірмою московської інвестиційної компанії, проте під санкціями залишаються московські юридичні особи цієї організації.
Veles International потрапила під обмеження США у 2023 році за діяльність у секторі фінансових послуг економіки РФ і працювала з заможними російськими приватними особами.
США запровадили санкції проти ще двох суддів МКС через розслідування дій Ізраїлю18.12.25, 18:28 • 2946 переглядiв
Окрім цього зі списку обмежень виключили фінську компанію Hi-Tech Koneisto, яка постачала російським підсанкційним фірмам оптоелектронне та лабораторне обладнання, а також її топменеджерку, громадянку Фінляндії Євгенію Дремову.
Скасовані обмеження стосуються також дубайської 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis, які експортували до Росії підсанкційне обладнання для військово-промислового комплексу, а також турецької CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, що постачала німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику.
Причини, чому США вирішили виключити ці компанії та фізичних осіб зі списку санкцій, поки не повідомляються.
Нагадаємо
Адміністрація президента США тимчасово призупинила санкції щодо кількох російських банків, задіяних у розрахунках у цивільній атомній енергетиці. Дозволено фінансові операції до 18 червня 2026 року для проєктів, розпочатих до 21 листопада 2024 року.
Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії18.12.25, 15:16 • 2298 переглядiв