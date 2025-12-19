США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії

$42.340.15
Трамп підписав оборонний бюджет США з домопогою Україні - Білий Дім
23:33 • 2810 перегляди
Міжнародна фінансова корпорація розвитку DFC анонсувала запуск Інвестиційного фонду відбудови США-Україна
22:09 • 5626 перегляди
Лідери ЄС не змогли домовитися про використання активів рф для фінансування України
18 грудня, 17:59 • 13135 перегляди
Зекономить державі мільярди доларів у післявоєнний період: Україна оголосила про успішну реструктуризацію ВВП варантів
18 грудня, 17:01 • 21139 перегляди
Атака рф на Одещину: обмежено рух до окремих пунктів пропуску через кордон з МолдовоюPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 27569 перегляди
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
18 грудня, 14:57 • 21921 перегляди
Зеленський обговорив з прем'єром Бельгії використання заморожених активів рф
18 грудня, 14:45 • 20256 перегляди
Екіпаж українського вертольота Мі-24 загинув під час виконання бойового завдання
Ексклюзив
18 грудня, 13:04 • 26411 перегляди
ГУР: росія має близько 50 крилатих ракет 9М729, а спроможності ВПК щодо її виготовлення становить - до 250 одиниць на рік
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 36367 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Понад 67% українців фіксують зростання корупції після вторгнення - опитування
18 грудня, 15:41 • 3260 перегляди
Траса Одеса-Рені перекрита в обох напрямках після атак рф
18 грудня, 16:13 • 5840 перегляди
Ворожий безпілотник атакував авто на мосту в Одеському районі: загинула жінка, троє дітей госпіталізовані
18 грудня, 16:38 • 4712 перегляди
Окупанти намагаються відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одещини - "Флеш"
18 грудня, 17:40 • 5198 перегляди
Понад 200 громадян Індії стали найманцями у лавах армії рф: Делі підтверджує масові жертви
18 грудня, 18:26 • 7496 перегляди
Публікації
Загальні астрологічні тенденції 2026 року: час великих змін і нових можливостей
Ексклюзив
18 грудня, 15:30 • 27567 перегляди
25% нових автомобілів, проданих у світі у 2025 році, були електрокарами: ось хто їх купував
18 грудня, 15:04 • 20140 перегляди
Сліпа солідарність і смертельні помилки: як "Справа Odrex" показала, що українська система охорони здоров’я потребує перезавантаженняPhoto
Ексклюзив
18 грудня, 12:29 • 36366 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44 • 34501 перегляди
Мовчання, що вбиває: чому МОЗ повинно відреагувати на масові скарги пацієнтів клініки Odrex17 грудня, 15:05 • 62290 перегляди
Як підготуватися до Нового року 2026: план та поради
18 грудня, 11:44 • 34503 перегляди
20 днів, щоб стати першою леді США: з'явився трейлер документального фільму про Меланію Трамп
17 грудня, 19:12 • 29412 перегляди
"Більше запитань, ніж відповідей": вийшов таємничий трейлер нового фільму Стівена Спілберга
17 грудня, 16:22 • 28561 перегляди
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн
17 грудня, 12:18 • 35316 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музей
17 грудня, 06:16 • 40592 перегляди
США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Сполучені Штати Америки виключили зі списку обмежень кілька компаній, які раніше постачали росії підсанкційне обладнання, зокрема для її військово-промислового комплексу. Серед них кіпрська Veles International Limited, фінська Hi-Tech Koneisto, а також дубайська та турецькі компанії.

США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії

Сполучені Штати Америки виключили зі списку обмежень кілька компаній, які раніше постачали росії підсанкційне обладнання, зокрема для її військово-промислового комплексу. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство фінансів США.

Деталі

Також зі списку санкцій виключили кіпрську компанію Veles International Limited та її власника Дмитра Бугаєнка. Компанія є дочірньою фірмою московської інвестиційної компанії, проте під санкціями залишаються московські юридичні особи цієї організації.

Veles International потрапила під обмеження США у 2023 році за діяльність у секторі фінансових послуг економіки РФ і працювала з заможними російськими приватними особами.

США запровадили санкції проти ще двох суддів МКС через розслідування дій Ізраїлю18.12.25, 18:28 • 2946 переглядiв

Окрім цього зі списку обмежень виключили фінську компанію Hi-Tech Koneisto, яка постачала російським підсанкційним фірмам оптоелектронне та лабораторне обладнання, а також її топменеджерку, громадянку Фінляндії Євгенію Дремову.

Скасовані обмеження стосуються також дубайської 365 Days Freight Services FZCO та турецької Etasis, які експортували до Росії підсанкційне обладнання для військово-промислового комплексу, а також турецької CPS Proses Kontrol Urunleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, що постачала німецькі та американські верстати російському оборонному підряднику.

Причини, чому США вирішили виключити ці компанії та фізичних осіб зі списку санкцій, поки не повідомляються.

Нагадаємо

Адміністрація президента США тимчасово призупинила санкції щодо кількох російських банків, задіяних у розрахунках у цивільній атомній енергетиці. Дозволено фінансові операції до 18 червня 2026 року для проєктів, розпочатих до 21 листопада 2024 року.

Британія розширила санкції проти енергетичного сектору рф, заблокувавши три нафтові компанії18.12.25, 15:16 • 2298 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Техніка
Енергетика
Війна в Україні
Міністерство фінансів США
Дубай
Фінляндія
Туреччина
Сполучені Штати Америки
Кіпр