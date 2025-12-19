США виключили з санкційного списку компанії, що постачали обладнання для ВПК росії

Сполучені Штати Америки виключили зі списку обмежень кілька компаній, які раніше постачали росії підсанкційне обладнання, зокрема для її військово-промислового комплексу. Серед них кіпрська Veles International Limited, фінська Hi-Tech Koneisto, а також дубайська та турецькі компанії.