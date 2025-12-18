США запровадили санкції проти ще двох суддів МКС через розслідування дій Ізраїлю

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про введення обмежень проти представників Міжнародного кримінального суду (МКС) – Гочі Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії. Рішення ухвалене у межах президентського указу, спрямованого на протидію спробам суду переслідувати громадян держав, які не є членами МКС. Про це йдеться у матеріалі Reuters, пише УНН.

Деталі

За словами очільника Держдепартаменту, під санкції потрапили судді, які брали участь у відхиленні ізраїльських апеляцій щодо розслідування подій у Секторі Гази. Таким чином кількість посадовців МКС, що перебувають під американськими обмеженнями, зросла до 11 осіб.

Сьогодні я залучаю двох суддів Міжнародного кримінального суду (МКС) Гочу Лордкіпанідзе з Грузії та Ерденебалсурена Дамдіна з Монголії відповідно до Указу 14203. Ці особи безпосередньо брали участь у зусиллях МКС щодо розслідування, арешту, затримання або судового переслідування громадян Ізраїлю без згоди Ізраїлю – заявив Рубіо.

Конфлікт юрисдикцій та реакція Гааги

Міжнародний кримінальний суд назвав дії Вашингтона четвертим за рік раундом тиску та прямим втручанням у діяльність правосуддя. У МКС наголошують, що такі заходи підривають міжнародний правопорядок та незалежність судових інституцій.

Попри те, що США та Ізраїль не визнають юрисдикцію Гаазького суду, МКС продовжує провадження за зверненням палестинської сторони, яка має статус члена організації з 2015 року. Раніше суд видав ордери на арешт Біньяміна Нетаньягу та Йоава Галланта, звинувачуючи їх у воєнних злочинах під час конфлікту з ХАМАС.

