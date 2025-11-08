На Філіппінах заявили, що МКС видав ордер на арешт союзника експрезидента Дутерте через війну з наркотиками: у суді заперечили
Київ • УНН
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт сенатора Філіппін Рональда Дела Рози, який керував боротьбою з наркотиками тодішнього президента країни Родріго Дутерте. МКС спростував це твердження, а Дутерте був заарештований у березні за ордером, що пов'язує його з убивствами під час його війни з наркотиками.
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт сенатора Філіппін Рональда Дела Рози, який керував боротьбою з наркотиками тодішнього президента країни Родріго Дутерте, повідомив у суботу омбудсмен країни, хоча МКС спростував це твердження, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Дутерте, який обіймав посаду з 2016 по 2022 рік, був заарештований і доставлений до Гааги в березні за ордером, який пов'язує його з убивствами, скоєними під час його війни з наркотиками, в результаті якої було вбито тисячі ймовірних торговців та споживачів наркотиків.
Доповнюється...