На Филиппинах заявили, что МУС выдал ордер на арест союзника экс-президента Дутерте из-за войны с наркотиками: в суде опровергли

Международный уголовный суд выдал ордер на арест сенатора Филиппин Рональда Дела Розы, который руководил борьбой с наркотиками тогдашнего президента страны Родриго Дутерте, сообщил в субботу омбудсмен страны, хотя МУС опроверг это утверждение, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Дутерте, занимавший пост с 2016 по 2022 год, был арестован и доставлен в Гаагу в марте по ордеру, который связывает его с убийствами, совершенными во время его войны с наркотиками, в результате которой были убиты тысячи предполагаемых торговцев и потребителей наркотиков.

Омбудсмен Хесус Криспин Ремулья сообщил агентству Reuters в текстовом сообщении, что информация об ордере на арест Дела Розы была передана ему ответственным сотрудником Министерства юстиции.

В ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, представитель Министерства юстиции Поло Мартинес заявил, что министерство все еще проверяет эту информацию.

"Мы пока не получили копию указанного ордера на арест. Мы предоставим дополнительную информацию, как она появится", - сказал Мартинес в текстовом сообщении.

Представитель МУС Фади Эль Абдалла на вопрос о наличии ордера на арест ответил: "Нет. Новости о МУС можно найти только в официальных каналах связи МУС и пресс-релизах".

Исполнительный секретарь Лукас Берсамин сообщил, что администрация президента Фердинанда Маркоса-младшего еще не провела независимую проверку информации об ордере на арест Дела Розы.

В документе, содержащем обвинения, которые прокуратура хочет предъявить Дутерте, упоминается Дела Роза, включая заявления, сделанные им как начальником полиции.

В апреле в сенатском фоторелизе цитировалось заявление Дела Розы о том, что он получил сообщение от МУС "относительно внесудебных казней подозреваемых наркозависимых и других лиц, что является преступлением против человечности".

Дутерте и его адвокаты утверждают, что его арест был незаконным. В прошлом месяце Дутерте оспорил решение МУС о продолжении рассмотрения дела против него и добивался освобождения.

Омбудсмен Ремулла заявил, что в случае Дела Розы будут применяться правила экстрадиции, утвержденные Верховным судом.

МУС предъявил обвинения в трех эпизодах умышленного убийства бывшему президенту Филиппин Дутерте