МУС предъявил обвинения в трех эпизодах умышленного убийства бывшему президенту Филиппин Дутерте

Международный уголовный суд предъявил обвинения бывшему президенту Филиппин Родриго Дутерте по трем эпизодам умышленного убийства за убийства предполагаемых подозреваемых во время его кампании против наркотиков, включая один случай, когда он был мэром южного города Давао до избрания президентом страны. Об этом сообщает Spotligh, пишет УНН.

Детали

Согласно документу, обнародованному МУС в понедельник, Дутерте, находящийся под стражей в штаб-квартире суда в Нидерландах, несет уголовную ответственность за организацию убийств подозреваемых в преступлениях, связанных с наркотиками, как "косвенный соисполнитель".

Первое обвинение касается организации убийств 19 человек, когда он был мэром Давао в период с 2013 по 2016 год.

Второе обвинение охватывает убийства 14 "высокопоставленных целей" в различных местах по всей Филиппинам в 2016–2017 годах. Его война против наркотиков стала общенациональной после избрания президентом в 2016 году, что сопровождалось телами мертвых филиппинцев на улицах Манилы с табличками, что они были предполагаемыми наркоманами.

Третье обвинение касается убийств и покушений на убийство во время "операций по очистке районов (барангаев)" по всей Филиппинам, в которых было 45 жертв с 2016 по 2018 год.

Слушания по подтверждению обвинений против Дутерте были запланированы на вторник, но МУС отложил их, чтобы проверить, пригоден ли 80-летний бывший президент к судебному разбирательству по состоянию здоровья.

Новая дата еще не назначена.

Дополнение

Дутерте был арестован Интерполом и Филиппинской национальной полицией во время совместной операции 11 марта. Бывший лидер был немедленно доставлен в штаб-квартиру МУС в Нидерландах, что стало началом долгого процесса справедливости для тысяч семей, оставшихся без мужей, жен и детей из-за его жестокой войны с наркотиками.

По оценкам правозащитных организаций, в результате жестокой кампании правительства Дутерте было убито более 30 000 филиппинцев, хотя правительство признавало лишь 6 000 убийств.

