Экс-президент Филиппин Дутерте арестован в аэропорту Манилы по делу МУС

Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте был арестован в международном аэропорту Манилы во вторник по распоряжению Международного уголовного суда в связи с делом о преступлении против человечности, возбужденным против него, сообщило правительство Филиппин, пишет УНН.

Детали

"Бывший президент Родриго Дутерте в настоящее время находится под стражей в полиции после прибытия в Манилу во вторник после ордера на арест, выданного Международным уголовным судом (МУС)", - говорится в заявлении.

В заявлении Управления по связям с общественностью президента Фердинанда Маркоса говорится, что ордер на арест был получен Международной организацией уголовной полиции (Интерпол) в Маниле от МУС утром во вторник.

Дутерте прибыл на Филиппины рейсом Cathay Pacific CX 907 из Гонконга в 9:20 утра по местному времени.

"По прибытии Генеральный прокурор представил официальное уведомление МУС, подтверждающее ордер на арест Дутерте", согласно заявлению Управления по связям с общественностью президента страны.

"Дутерте обвиняется в преступлениях против человечности перед МУС за его кровавую войну с наркотиками", - говорится в заявлении.

Неожиданный арест, пишет AP, вызвал волнение в аэропорту, где адвокаты и помощники Дутерте громко протестовали против того, что им, а также врачу и адвокатам не разрешили приблизиться к нему после того, как он был взят под стражу полицией. "Это нарушение его конституционного права", - заявил журналистам сенатор Бонг Го, близкий союзник Дутерте.

В ордере на арест, направленном Международным уголовным судом филиппинским должностным лицам, копию которого увидело агентство AP, говорится, что "есть разумные основания полагать, что" нападение на жертв "было как широкомасштабным, так и систематическим: нападение происходило в течение нескольких лет, и, по всей видимости, были убиты тысячи человек".

Арест Дутерте был необходим "для обеспечения его явки в суд", согласно ордеру от 7 марта, где добавляется, что бывший президент должен был проигнорировать судебную повестку.

В нем говорилось, что, хотя Дутерте больше не является президентом, он "судя по всему, продолжает обладать значительной властью".

"Учитывая вытекающий из этого риск вмешательства в расследования и безопасность свидетелей и жертв, палата убеждена, что арест г-на Дутерте необходим", - сказано в заявлении.

Напомним

2 октября 2021 года тогда президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что уходит из политики.