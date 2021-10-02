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Президент Филиппин Дутерте заявил, что уходит из политики и отказывается от участия в выборах

Президент Филиппин Дутерте заявил, что уходит из политики и отказывается от участия в выборах

Киев  •  УНН

 • 18414 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в субботу, что не будет баллотироваться на пост вице-президента в 2022 году и уходит из политики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в субботу, что уходит из политики: "В настоящее время я объявляю о своем уходе из политики".

В сентябре фракция в правящей партии Филиппин PDP-Laban (Филиппинская демократическая партия - Сила народа) выдвинула кандидатуру бывшего чемпиона мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо на должность кандидата в президенты страны. Пакьяо объявил о завершении карьеры боксера.

В мае Родриго Дутерте заявлял, что собирается баллотироваться в вице-президенты, чтобы продолжить борьбу с преступностью.

Ранее стало известно, что преемником Родриго Дутерте может стать его дочь Сара. По данным Reuters, уходя из политики, он может "расчищать дорогу" дочке.

Дополнение

Выборы президента и вице-президента (за каждого из которых предусмотрено отдельное голосование) на Филиппинах пройдут 9 мая 2022 года. Согласно Конституции страны, 76-летний Родриго Дутерте больше не может баллотироваться на пост президента, так как основной закон государства ограничивает время пребывания на посту президента одним шестилетним сроком.

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