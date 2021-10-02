Президент Філіппін Дутерте заявив, що йде з політики і відмовляється від участі у виборах

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Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив в суботу, що йде з політики: "В даний час я оголошую про свій відхід з політики".

У вересні фракція в правлячій партії Філіппін PDP-Laban (Філіппінська демократична партія - Сила народу) висунула кандидатуру колишнього чемпіона світу з боксу в восьми вагових категоріях Менні Пак'яо на посаду кандидата в президенти країни. Пакьяо оголосив про завершення кар'єри боксера.

У травні Родріго Дутерте заявляв, що збирається балотуватися в віце-президенти, щоб продовжити боротьбу зі злочинністю.

Раніше стало відомо, що наступником Родріго Дутерте може стати його дочка Сара. За даними Reuters, йдучи з політики, він може "розчищати дорогу" дочці.

Доповнення

Вибори президента і віце-президента (за кожного з яких передбачено окреме голосування) на Філіппінах пройдуть 9 травня 2022 року. Згідно з Конституцією країни, 76-річний Родріго Дутерте більше не може балотуватися на пост президента, так як основний закон держави обмежує час перебування на посаді президента одним шестирічним терміном.