Президент Філіппін Дутерте заявив, що йде з політики і відмовляється від участі у виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив в суботу, що не балотуватиметься на пост віце-президента в 2022 році і йде з політики. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Президент Філіппін Родріго Дутерте заявив в суботу, що йде з політики: "В даний час я оголошую про свій відхід з політики".
У вересні фракція в правлячій партії Філіппін PDP-Laban (Філіппінська демократична партія - Сила народу) висунула кандидатуру колишнього чемпіона світу з боксу в восьми вагових категоріях Менні Пак'яо на посаду кандидата в президенти країни. Пакьяо оголосив про завершення кар'єри боксера.
У травні Родріго Дутерте заявляв, що збирається балотуватися в віце-президенти, щоб продовжити боротьбу зі злочинністю.
Раніше стало відомо, що наступником Родріго Дутерте може стати його дочка Сара. За даними Reuters, йдучи з політики, він може "розчищати дорогу" дочці.
Доповнення
Вибори президента і віце-президента (за кожного з яких передбачено окреме голосування) на Філіппінах пройдуть 9 травня 2022 року. Згідно з Конституцією країни, 76-річний Родріго Дутерте більше не може балотуватися на пост президента, так як основний закон держави обмежує час перебування на посаді президента одним шестирічним терміном.