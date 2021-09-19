Боксера Менні Пак'яо висунули кандидатом у президенти Філіппін на виборах 2022 року

Деталі

Спортсмен висунутий від правлячої партії країни "ФДП-Лабан" (Філіппінська демократична партія - Сила народу), лідером якої він є з грудня минулого року.

Колишній боксер почав працювати сенатором ще в 2016 році. Примітно, що чинний президент країни Родріго Дутерте також входить в партію, очолювану Пак'яо.

Додамо

Менні Пак'яо кілька разів визнавався кращим боксером світу за версією авторитетних видань. За свою боксерську кар'єру він 16 разів захистив чемпіонський титул.

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