Боксер Менні Пак'яо оголосив про завершення кар'єри: планує балотуватися на пост президента Філіппін
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Легендарний боксер Менні Пак'яо, який ставав чемпіоном в восьми вагових категоріях не впевнений, що буде продовжувати свою спортивну кар'єру, після поразки. Про це він заявив після бою з Йорденісом Угасу, передає Sky Sports, інформує УНН.
Деталі
У неділю 42-річний Пак'яо не зумів повернути титул суперчемпіона світу за версією WBA, програвши володарю титулу кубинцеві Йорденісу Угасу рішенням суддів.
"Я не знаю, спочатку дайте мені відпочити, розслабитися, потім я прийму рішення", - відповів Пак'яо на питання про повернення на ринг.
Пак'яо також заявив, що розглядає можливість балотуватися на пост президента Філіппін.
"Я опублікую фінальне заяву в наступному місяці. Знаю, що зіткнувся зі складною проблемою в більш складному світі, ніж бокс. Але я хочу допомагати людям в моїй країні", - заявив Пак'яо.
Доповнення
Нині боксер є членом Сенату Філіппін, термін його повноважень закінчується в 2022 році.
З 2016 року президентом Філіппін є Родріго Дутерте.
В активі Пак'яо 62 перемоги (39 нокаутом) на професійному рингу, вісім поразок і дві нічиї. Він є єдиним боксером в історії, який ставав чемпіоном світу у восьми вагових категоріях.