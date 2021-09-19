Боксера Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты Филиппин на выборах 2022 года
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Фракция правящей партии Филиппин в воскресенье выдвинула звезду бокса Мэнни Пакьяо кандидатом в президенты на выборах 2022 года, заявил его близкий союзник и сенатор Акилино "Коко" Пиментел III, передает Reuters, информирует УНН.
Детали
Спортсмен выдвинут от правящей партии страны "ФДП-Лабан" (Филиппинская демократическая партия - Сила народа), лидером которой он является с декабря прошлого года.
Бывший боксер начал работать сенатором еще в 2016 году. Примечательно, что действующий президент страны Родриго Дутерте также входит в партию, возглавляемую Пакьяо.
Добавим
Мэнни Пакьяо несколько раз признавался лучшим боксером мира по версии авторитетных изданий. За свою боксерскую карьеру он 16 раз защитил чемпионский титул.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боксер Мэнни Пакьяо объявил о завершении карьеры: планирует баллотироваться на пост президента Филиппин