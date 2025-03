Боксер Менні Пак'яо підтвердив, що йде з боксу

Так, Пак'яо, філіппінський сенатор, що ділив свій час між політикою і боротьбою, зробив цю заяву в 14-хвилинному відео, розміщеному на його офіційній сторінці в Facebook.

Цитата:

“Я щойно почув останній дзвінок. Бокс закінчено. Я ніколи не думав, що настане той день, коли я повішу боксерські рукавички”, - емоційно сказав Пак'яо, якого цитує Reuters.

Доповнення

Боксера Менні Пак'яо висунули кандидатом в президенти Філіппін на виборах 2022 року.

Довідково

Менні Пак'яо кілька разів визнавався кращим боксером світу за версією авторитетних видань. За свою боксерську кар’єру він 16 разів захистив чемпіонський титул.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021