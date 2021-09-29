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Боксер Мэнни Пакьяо подтвердил, что уходит из бокса

Боксер Мэнни Пакьяо подтвердил, что уходит из бокса

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Звезда бокса Мэнни Пакьяо, который планирует баллотироваться в президенты на филиппинских выборах 2022 года, заявил, что уходит из бокса, чтобы сосредоточиться на самом важном поединке в своей политической карьере, пишет УНН.

Так, Пакьяо, филиппинский сенатор, деливший свое время между политикой и борьбой, сделал это заявление в 14-минутном видео, размещенном на его официальной странице в Facebook.

Цитата:

"Я только что услышал последний звонок. Бокс закончен. Я никогда не думал, что настанет тот день, когда я повешу боксерские перчатки", - эмоционально сказал Пакьяо, которого цитирует Reuters.

Дополнение

Боксера Мэнни Пакьяо выдвинули кандидатом в президенты Филиппин на выборах 2022 года.

Справка

Мэнни Пакьяо несколько раз признавался лучшим боксером мира по версии авторитетных изданий. За свою боксерскую карьеру он 16 раз защитил чемпионский титул.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021

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