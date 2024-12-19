Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы
Киев • УНН
По данным Spotify, стримы Drum 'N' Bass выросли на 94% с 2021 года. Жанр особенно популярен среди слушателей до 34 лет, которые составляют 68% аудитории.
Drum'N'Bass (или DnB) переживает возрождение - хотя музыкальный поджанр всегда имел преданных поклонников, но интерес к нему недавно значительно возрос благодаря новым хитам.
Передает УНН со ссылкой NME.
Детали
В новом документальном фильме Spotify делится статистическими данными, основанными на данных пользователей, о том, что «среднегодовое количество потоков жанра Drum „N“ Bass на Spotify выросло на 94% с 2021 года».
По данным стриминговой платформы, в топ-10 самых прослушиваемых артистов вошли Chase& Status, Rudimental, Bou, Goddard, Sub Focus, Charlotte Plank, Skepsis, Hybrid Minds, SHY FX и Nia Archives.
Чаще всего стримили треки «BACKBONE» Chase & Status и Stormzy, «Green & Gold (feat. Charlotte Plank, Riko Dan)» Rudimental и Skepsis и «Wasted Youth» Goddard и Cat Burns.
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Рост популярности связан с тем, что жанром интересуется все больше молодежи. Как отмечается, среди 68% слушателей в основном люди в возрасте до 34 лет.
Будущее многих британских клубов под вопросом
В октябре исследование, проведенное Ассоциацией ночных развлечений (NTIA), показало, что если не произойдут значительные изменения, то к концу десятилетия клубный бизнес в Великобритании может «вымереть».
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Новые цифры показали, что 37% всех клубов по всей стране навсегда закрылись с марта 2020 года - в среднем три клуба в неделю и 150 в год. Если эта тенденция сохранится, то к 31 декабря 2029 года большинство заведений в Великобритании закроют свои двери.
В то же время есть проблеск надежды для жанра, поскольку легенды драм-н-бейса Chase & Status в сентябре объявили о концертном туре по Соединенному Королевству на 2025 год.
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