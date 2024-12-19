Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 50066 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
 • 102042 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
 • 117227 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 110483 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 120539 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 145701 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 150318 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 133962 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111869 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113058 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Рада приняла закон о компенсации за имущество, уничтоженное на оккупированных территориях

Рада приняла закон о компенсации за имущество, уничтоженное на оккупированных территориях

 • 31237 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 107787 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

15:02 • 37798 просмотра
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

15:25 • 25386 просмотра
Президент Украины планирует обсудить с Трампом войну в Украине и рассчитывает на его понимание

Президент Украины планирует обсудить с Трампом войну в Украине и рассчитывает на его понимание

15:43 • 16407 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

 • 117227 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

 • 107787 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 130206 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 138630 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 152351 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

18:27 • 6618 просмотра
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

15:25 • 25386 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

15:02 • 37798 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 107669 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 103037 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

Spotify фиксирует рекордный рост популярности Drum 'N' Bass за последние годы

Киев  •  УНН

 • 6267 просмотра

Read in English

По данным Spotify, стримы Drum 'N' Bass выросли на 94% с 2021 года. Жанр особенно популярен среди слушателей до 34 лет, которые составляют 68% аудитории.

Drum'N'Bass (или DnB) переживает возрождение - хотя музыкальный поджанр всегда имел преданных поклонников, но интерес к нему недавно значительно возрос благодаря новым хитам.

Передает УНН со ссылкой NME.

Детали

В новом документальном фильме Spotify делится статистическими данными, основанными на данных пользователей, о том, что «среднегодовое количество потоков жанра Drum „N“ Bass на Spotify выросло на 94% с 2021 года».

По данным стриминговой платформы, в топ-10 самых прослушиваемых артистов вошли Chase& Status, Rudimental, Bou, Goddard, Sub Focus, Charlotte Plank, Skepsis, Hybrid Minds, SHY FX и Nia Archives.

Чаще всего стримили треки «BACKBONE» Chase & Status и Stormzy, «Green & Gold (feat. Charlotte Plank, Riko Dan)» Rudimental и Skepsis и «Wasted Youth» Goddard и Cat Burns.

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование21 нояб. 2024, 10:38 • 117801 просмотр

Рост популярности связан с тем, что жанром интересуется все больше молодежи. Как отмечается, среди 68% слушателей в основном люди в возрасте до 34 лет.

Image

Будущее многих британских клубов под вопросом

В октябре исследование, проведенное Ассоциацией ночных развлечений (NTIA), показало, что если не произойдут значительные изменения, то к концу десятилетия клубный бизнес в Великобритании может «вымереть».

На Spotify аккаунты некоторых российских артистов были взломаны, а песни - удалены27 июн. 2024, 20:56 • 21211 просмотров

Новые цифры показали, что 37% всех клубов по всей стране навсегда закрылись с марта 2020 года - в среднем три клуба в неделю и 150 в год. Если эта тенденция сохранится, то к 31 декабря 2029 года большинство заведений в Великобритании закроют свои двери.

Image

В то же время есть проблеск надежды для жанра, поскольку легенды драм-н-бейса Chase & Status в сентябре объявили о концертном туре по Соединенному Королевству на 2025 год.

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря19 дек. 2024, 15:25 • 24744 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
spotifySpotify
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания