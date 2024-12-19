Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

ukenru
Эксклюзив
Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области
14:33 • 29603 просмотра

Гетманцев руками Сокура уничтожил всех профессионалов в налоговой - экс-руководитель налоговой Хмельницкой области

Эксклюзив
АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
12:44 • 73300 просмотра

АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
12:16 • 109126 просмотра

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ
 • 105049 просмотра

В Генштабе подтвердили поражение в рф Новошахтинского НПЗ

Эксклюзив
Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
 • 118799 просмотра

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Эксклюзив
Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт
 • 144902 просмотра

Отсутствие Общественного совета при АРМА выгодно руководительнице агентства Думе - эксперт

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник
 • 150099 просмотра

Главе КРАИЛ готовят подозрение по нескольким статьям - источник

Эксклюзив
Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС
 • 133885 просмотра

Организованная преступная группа во главе с Гетманцевым. Экс-руководитель налоговой Хмельницкой области рассказала, кто на самом деле руководит ГНС

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно
 • 111808 просмотра

ГБР задержало главу КРАИЛ Ивана Рудого: что известно

Эксклюзив
Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах
 • 113034 просмотра

Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

"Есть позитив": Зеленский об обсуждении размещения миротворцев в Украине

 • 65530 просмотра
"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

"Переходить к дипломатии" - Президент Украины раскрыл планы на 2025 год

 • 103205 просмотра
На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

На Киевщине обломки вражеского БПЛА упали на железнодорожные пути - Кравченко о последствиях ночной атаки

 • 25654 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 106199 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 103325 просмотра
публикации
НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром

НАПК должно установить факты незаконного обогащения одним из руководителей налоговой Сокуром
Эксклюзив

12:16 • 109126 просмотра
Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

Рождественский стол 2024: топ-4 традиционных блюд: топ-4 традиционных блюд

11:32 • 103325 просмотра
НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

НАБУ и САП не смогли: Апелляционная палата ВАКС в очередной раз отказала во взятии Крючкова под стражу

 • 128171 просмотра
Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

 • 136637 просмотра
АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

АРМА уже три месяца работает без общественного надзора: есть ли что скрывать агентству

 • 150485 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

15:25 • 7363 просмотра
Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

15:02 • 10282 просмотра
Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

Бритни Спирс поразила фанатов энергичными танцами во время отдыха в Мексике

 • 106199 просмотра
Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

Трамп появился на публике с новой прической: в сети отреагировали

 • 102425 просмотра
Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

Маленькие жители Антарктиды: украинские полярники показали новорожденных пингвинов

 • 105461 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря

Киев  •  УНН

 • 5118 просмотра

Read in English

Apple Music анонсировал два новогодних прямых эфира под названием Apple Music Live: NYE. Björk исполнит диджейский сет, а Skepta и Uncle Waffles представят видеоформат в лондонском клубе The Cause.

Björk и Skepta станут ведущими новогодних прямых трансляций Apple Music

Apple Music подготовил эклектичную программу выступлений для двух новогодних прямых эфиров - оба под названием Apple Music Live.

Передает УНН со ссылкой на NME.

Чтобы встретить 2025 год, Apple Music предлагает эклектичную программу выступлений под названием Apple Music Live: NYE.

На первом из них исландская певица, номинантка 16 наград «Грэмми» Björk исполнит редкий диджейский сет. 

Image

Также выступят Tim Sweeney (американский радиоведущий, диджей и продюсер, известный своим многолетним шоу на WNYU-FM Beats in Space) и лондонский диджей Naina (диджей и ведущая на Apple Music 1 и радио NTS, соучредитель Hooversound Recordings).

Image

Выступления были записаны в лондонском клубе The Cause и будут транслироваться 31 декабря через Apple Music Club и Apple Music 1 в 21:00 по Гринвичу.

С 23:00 по Гринвичу начнется второй тур Apple Music Live: NYE начнется - на этот раз в видеоформате, с выступлениями Skepta и Uncle Waffles, также записанными на студии The Cause.

Image

Ці виступи транслюватимуться на Apple Music, а також на Apple Music Club та Apple Music 1.

Напомним,

Apple Music признала Билли Айлиш артисткой 2024 рокв после успеха ее альбома «HIT ME HARD AND SOFT». Певица стала первой исполнительницей, которая дважды получила это звание после 2019 года.

Jamiroquai возвращается: легендарная группа анонсировала тур по Европе в 2025 году18 нояб. 2024, 17:39 • 100357 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
londonЛондон