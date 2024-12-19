Björk, Skepta и Tim Sweeney проведут новогодние трансляции на Apple Music: что будет на стриминговом сервисе 31 декабря
Киев • УНН
Apple Music анонсировал два новогодних прямых эфира под названием Apple Music Live: NYE. Björk исполнит диджейский сет, а Skepta и Uncle Waffles представят видеоформат в лондонском клубе The Cause.
Björk и Skepta станут ведущими новогодних прямых трансляций Apple Music
Apple Music подготовил эклектичную программу выступлений для двух новогодних прямых эфиров - оба под названием Apple Music Live.
Передает УНН со ссылкой на NME.
Чтобы встретить 2025 год, Apple Music предлагает эклектичную программу выступлений под названием Apple Music Live: NYE.
На первом из них исландская певица, номинантка 16 наград «Грэмми» Björk исполнит редкий диджейский сет.
Также выступят Tim Sweeney (американский радиоведущий, диджей и продюсер, известный своим многолетним шоу на WNYU-FM Beats in Space) и лондонский диджей Naina (диджей и ведущая на Apple Music 1 и радио NTS, соучредитель Hooversound Recordings).
Выступления были записаны в лондонском клубе The Cause и будут транслироваться 31 декабря через Apple Music Club и Apple Music 1 в 21:00 по Гринвичу.
С 23:00 по Гринвичу начнется второй тур Apple Music Live: NYE начнется - на этот раз в видеоформате, с выступлениями Skepta и Uncle Waffles, также записанными на студии The Cause.
Ці виступи транслюватимуться на Apple Music, а також на Apple Music Club та Apple Music 1.
Напомним,
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