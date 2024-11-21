Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Доля Telegram в пользовании украинцами мессенджерами стабильно высока. При этом новости преимущественно потребляют в мессенджерах. В то же время развлекательный контент в сети побеждает новости. Такие данные представлены в исследовании особенностей медиапотребления украинцев, представленном компанией Gradus Research в октябре 2024 года, пишет УНН.

Детали

По данным исследования, даже несмотря на запрет пользования этим ресурсом для госслужащих и военных на служебных устройствах, Telegram в Украине продолжает занимать первое место среди мессенджеров (90%).

За ним следуют Viber (77%) и Facebook Messenger (51%). Доля пользователей этих платформ несколько уменьшилась по сравнению с мартом и октябрем 2023 года. Зато доля WhatsApp выросла с 21% до 30% за год.

При этом Facebook, Instagram и TikTok - в топе социальных сетей украинцев.

«Facebook, Instagram и TikTok являются наиболее популярными социальными сетями сейчас. В общем, 72% опрошенных в течение последней недели использовали Facebook, а 61% - Instagram», - сообщают исследователи.

Такие сети, как отмечается, являются важной платформой не только для новостей, но и для социального взаимодействия и самовыражения.

При этом новости, согласно исследованию, теряют первенство среди категорий медиаконтента.

Свое место новостной контент уступает развлекательному - основной категорией контента для украинцев, которую выбирают 79% опрошенных, становятся художественные фильмы и сериалы. За ними следуют новостные и социально-политические программы (68%) и музыкальные программы (63%). «Такие изменения коррелируют с изменениями в настроениях граждан на третьем году полномасштабной войны в Украине: люди в меньшей степени ожидают скорого завершения боевых действий, накапливается усталость от новостей, соответственно уменьшается и интенсивность слежения за событиями в режиме реального времени», - указывают исследователи.



Как отмечается, новости преимущественно потребляют в мессенджерах.

«Telegram и другие мессенджеры являются ключевыми каналами для получения новостей, которые используют 75% респондентов, следом идут социальные сети, такие как Facebook и Instagram (56%). Видеоплатформы, включая YouTube, также занимают значительное место (51%), что указывает на популярность мультимедийного формата новостей», - указано в результатах исследования.

А видеоплатформы остаются доминирующим источником развлекательного контента.

«Для развлечений украинцы чаще всего обращаются к YouTube и похожих видеоплатформ, что составляет 63% медиапотребления в развлекательной сфере. Популярность этих платформ особенно высока среди молодежи, которая активно использует различные виды цифрового видеоконтента», - сообщают исследователи.

Социальные сети и мессенджеры также активно присутствуют среди источников контента для развлечений: там, как указано, видеоконтент потребляют 58% и 53% опрошенных украинцев соответственно.

В то же время использование стриминговых сервисов входит в привычку. Среди стриминговых сервисов, по данным исследования, популярность за YouTube Music с долей в 45% респондентов. На втором месте - Spotify (15%). Украинцы все чаще слушают музыку или просматривают видео на этих платформах, что отражает постепенное изменение традиционных медиа в пользу цифровых платформ.

«Растущая популярность стриминговых сервисов и социальных сетей как основных каналов для развлечений указывает на значительное влияние глобальных трендов, в частности среди младшей аудитории. Такие изменения свидетельствуют о формировании новых привычек потребления контента, что, вероятно, будет иметь долгосрочное влияние на украинское медиапространство и определять его дальнейшее развитие», - комментирует результаты исследования Евгения Близнюк, социолог, основательница и директор Gradus Research.

Справочно

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий. Период проведения поля: 25-27 октября 2024 года. Размер выборки: 1050 респондентов.