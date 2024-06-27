В Spotify взломали аккаунты нескольких артистов рф. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

По информации, страницы российских певцов, включая славу марлоу, соду лав, яникса и лида, взломали в стриминговом музыкальном сервисе Spotify. Аккаунты были взломаны, а обложки профилей изменены.

Кроме того, с платформы исчезли песни ярослава дронова, известного под псевдонимом shaman. Также были изменены названия песен полины гагариной.

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