На Spotify акаунти деяких російських артистів були зламані, а пісні - видалені
Київ • УНН
Акаунти кількох російських виконавців на Spotify були зламані, обкладинки профілів були змінені, а деякі пісні видалені з платформи.
У Spotify зламали акаунти декількох артистів рф. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, сторінки російських співаків, включаючи славу марлоу, соду лав, янікса та ліду, зламали у стрімінговому музичному сервісі Spotify. Акаунти були зламані, а обкладинки профілів змінені.
Крім того, з платформи зникли пісні ярослава дронова, відомого під псевдонімом shaman. Також було змінено назви пісень поліни гагаріної.
Spotify офіційно припинив роботу в Росії – ЗМІ18.12.23, 02:50 • 36258 переглядiв