Spotify официально прекратил работу в России - СМИ
Spotify официально прекратил свою деятельность в России: 14 декабря было ликвидировано местное юридическое лицо Spotify LLC. Сервис уже прекратил работу в России с апреля 2022 года.
На юге Италии взорвали здание площадью 6 тысяч квадратных метров.
Шестиэтажный дом в Калабрии, конфискованный у мафии и не используемый с 2012 года, был снесен с помощью 400 кг тротила как символ борьбы государства с организованной преступностью.
Израиль и ХАМАС готовы к перемирию - источники Reuters
Израиль и ХАМАС, при посредничестве Египта, готовы вести переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, но имеют нерешенные вопросы относительно условий реализации.
G7 может показать лидерство в вопросе конфискации замороженных российских активов - Зеленский
Зеленский призывает страны G7 возглавить процесс ареста и использования замороженных российских активов для поддержки Украины, как это обсуждалось во время недавних переговоров с США и другими партнерами.
НАПК приостановило статус Raiffeisen Bank International как международного спонсора войны
НАПК временно приостановило статус "Райффайзен Банк Интернациональ" как спонсора международной войны для проведения двусторонних переговоров с Европейской Комиссией на фоне настояний Австрии на исключении банка из украинского "черного списка".
Маркарова рассказала, сколько у США осталось денег для помощи Украине
Посол США в Украине Оксана Маркарова сообщила, что американский бюджет почти исчерпал средства на поддержку Украины, и на новое вооружение осталось лишь 1 миллиард долларов. Киев продолжает искать дальнейшей помощи от Конгресса.
ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в истории тоннель ХАМАС, где могли ездить транспортные средства
Массивная подземная сеть в некоторых местах имеет глубину 50 метров и достаточно широкая для транспортных средств.
В Мексике 16 человек погибли в результате вооруженного нападения во время рождественской вечеринки
Вооруженные нападавшие убили 16 и ранили десятки людей на рождественской вечеринке в фазенде Сан-Хосе-дель-Кармен в Гуанахуато - регионе, страдающем от насилия со стороны картелей.
Оккупанты увеличивают количество спецназовцев для поиска партизан на ВОТ
Российский спецназ и военные наращивают присутствие для поиска партизан, используют новые радиолокационные группы и прочесывают населенные пункты во временно оккупированной Херсонской области.
Стали известны предварительные результаты парламентских выборов в Сербии
Альянс Александара Вучича лидирует на парламентских выборах в Сербии с 46,6% голосов и 129 местами, тогда как "Сербия против насилия" имеет 23% и 63 места.