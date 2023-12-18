Spotify официально прекратил работу в России - СМИ

Стриминговый музыкальный сервис Spotify официально прекратил работу в России. Об этом сообщают местные СМИ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что единственное юридическое лицо стримингового музыкального сервиса Spotify в России - ООО "Спотифай" прекратило работу. Из данных Единого госреестра юридических лиц следует, что организация ликвидирована 14 декабря.

Заявление о ликвидации было направлено в феврале 2023 года, а сам сервис перестал работать в России в апреле 2022 года.

Контекст

В начале декабря стало известно, что Spotify увольняет 17% персонала, 1500 работников, что стало третьим масштабным сокращением персонала за год. Генеральный директор Дэниел Эк объяснил это большими убытками и необходимостью снизить расходы.

Spotify сокращает 17 процентов своей рабочей силы: как это стало возможным