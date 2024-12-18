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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов
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Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Броварская громада выделила более 4,4 млн грн на восстановление домохозяйств, пострадавших от российских обстрелов

Киев  •  УНН

 • 12723 просмотра

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За три года войны в Броварской громаде оказали финансовую помощь 52 домохозяйствам, пострадавшим от российской агрессии. Больше всего выплат осуществлено в 2024 году - 2,8 млн грн для 40 семей.

С начала полномасштабной войны россии против Украины местные жители Броварской территориальной громады, пострадавших от российской агрессии, получили существенную поддержку для восстановления поврежденных домохозяйств. Всего за почти три года было выделено более 4,4 млн грн, которые направлены на помощь пострадавшим семьям, пишет УНН.

По данным Броварского городского совета, в 2022 году поддержку получили 3 домохозяйства. Общая сумма выплат им составила 1 млн 196 тыс. грн.

В прошлом году помощь на восстановление повреждений, нанесенных российскими обстрелами, получили 9 домохозяйств (5 в Броварах и 4 в Требухове) на сумму 432,7 тыс. грн.

В этом году финансовую поддержку от местных властей получили  40 семей (9 в Броварах и 31 в Требухове), общая сумма выплат им составила 2 млн 786,8 тыс. грн.

"Мы понимаем, насколько важно поддержать наших жителей в восстановлении их домов, пострадавших из-за войны. С начала полномасштабного вторжения мы делаем все возможное, чтобы помочь как можно большему количеству семей. Нынешнее увеличение объемов помощи - это результат нашей упорной работы. И мы продолжим поддерживать общество и в дальнейшем", - рассказал Игорь Сапожко в эксклюзивном комментарии УНН.

По его словам, программа помощи является важным инструментом поддержки для местных громад и демонстрирует эффективное сотрудничество органов власти с пострадавшими жителями.

Игорь Сапожко добавил, что Броварская громада продолжит работу для обеспечения поддержки пострадавшим домохозяйствам и надеется, что объемы помощи в последующие годы удастся увеличить.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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