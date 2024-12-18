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Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Фальстарт или умышленное перетягивание внимания: глава АРМА Елена Дума снова пиарится на громких делах, но не слишком ли рано

Киев  •  УНН

 • 104947 просмотра

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Елена Дума сделала заявление о передаче активов Ивана Рудого в АРМА еще до официального подтверждения его задержания. Эксперты критикуют главу АРМА за популизм и использование громких дел для самопиара.

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума в очередной раз использует резонансные темы для самопиара, на этот раз комментируя задержание главы КРАИЛ Ивана Рудого и акцентируя на необходимости передачи в АРМА его имущества. Однако стоит заметить, что Дума начала комментировать задержание раньше, чем правоохранители официально сообщили об этом, пишет УНН.

В своей заметке в соцсетях глава АРМА отметила, что активы чиновника должны быть переданы в управление АРМА, заявив: "Мы точно знаем, что с ними делать".

Однако на момент публикации сообщения еще не было официального подтверждения о задержании или вручении подозрения Рудому - об этом сообщали только СМИ со ссылкой на источники. Такое заявление выглядит как преждевременное перетягивание внимания на себя, которое уменьшает значение работы правоохранительных органов, в частности ГБР и ОГП, которые непосредственно занимаются расследованием. Или же таким образом глава АРМА пыталась указать правоохранителям, что делать дальше?

В своей заметке Дума подчеркивает важность слаженной работы государственных органов, но в то же время ее слова могут восприниматься как обесценивание роли ГБР и ОГП. Их работа подается как второстепенная, тогда как АРМА позиционируется как главный "решатель" в судьбе активов, еще даже до подтверждения фактов не то, что ареста активов главы КРАИЛ, но и его самого.

Эксперты уже неоднократно критиковали главу АРМА Елену Думу за подобное поведение, обвиняя в попытках использовать громкие дела для поднятия собственного имиджа и отвлечения внимания от проблем в работе агентства.

Напомним

Ранее Елена Дума пыталась пиариться на теме МСЭК. Она несколько раз отмечала  свою "роль" в разоблачении коррупционных схем в МСЭК и намекала, что именно ее усилия в 2020 году дали толчок к разоблачению коррупционных схем в МСЭК. Тогда глава АРМА не только описала свой "героический путь" борьбы с коррупцией, но и косвенно приписала себе заслуги за ликвидацию медицинских комиссий.

В то же время в Transparency International Ukraine отмечали, что в АРМА довольно часто наблюдается "противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов".

В Агентстве по розыску и менеджменту активов решили не комментировать замечания Transparency International Ukraine о "противоречивой коммуникации" со стороны должностных лиц органа, а вместо этого рассказали о своих "достижениях" в разработке законопроектов.

Это не единственная критика в адрес АРМА из-за популизма. Ранее эксперты отмечали, что агентство больше сосредотачивается на политически резонансных делах, связанных с олигархами, чем на эффективном сохранении и управлении переданными активами. Стоит заметить, что Елена Дума в своих публичных выступлениях неоднократно подчеркивала среди "достижений" своей работы передачу в АРМА активов олигархов Дмитрия Фирташа, Михаила Фридмана и российского олигарха Олега Дерипаски.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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