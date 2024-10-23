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Голова АРМА Дума "випадково" натякнула, що ліквідація МСЕК – це її заслуга

Київ • УНН

 • 178063 перегляди

Олена Дума, голова АРМА, заявила про свій внесок у викриття корупції в МСЕК у 2020 році. Експерти висловлюють сумніви щодо політичної незалежності АРМА під її керівництвом.

Голова АРМА Дума "випадково" натякнула, що ліквідація МСЕК – це її заслуга

Голова Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума вирішила нагадати про свою роботу в Фонді соціального страхування, натякаючи, що саме її зусилля у 2020 році дали поштовх до викриття корупційних схем у МСЕК. У своєму пості в тг-каналі, вона не лише описала свій "героїчний шлях" боротьби з корупцією, але й побічно приписала собі заслуги за ліквідацію медичних комісій, пише УНН.

Деталі

Нещодавно в Україні розгорівся гучний скандал через викриття на корупційних схемах керівників обласних МСЕК. Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час засідання РНБО щодо ситуації з МСЕК і зловживаннями посадових осіб різних державних органів із отриманням інвалідності, було визначено перелік рішень, які повернуть справедливість. Зокрема, це цифровізація процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій, реальна перевірка декларацій членів МСЕК. Президент Зеленський вимагає розробити законопроєкт, яким буде передбачено ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Як відомо, Олена Дума полюбляє піаритися на гучних темах. Не оминула вона й гарячу тему з ліквідацією МСЕК.

МСЕК. Корупція. У 2020 році я очолила дирекцію Фонду соціального страхування. Це крутий досвід з викривання корупційних схем і яку роль це мало особисто для мене… За три місяці своєї роботи керівником довелося звільнити чотирьох заступників з пʼяти, і чи не кожного начальника області. Із внесенням відповідних заяв до різних органів (бо всі вони були різні і креативні за скоєним): до НАЗК, ДБР, СБУ, НПУ, НАДС та інших

- розповіла Дума.

Вона заявила, саме завдяки їй було виявлено в системі фонду соцстраху понад  двох тисяч осіб, які незаконно отримували виплати за інвалідність, а її перевірки виявили масштабні махінації. Вона натякає, що саме ці дії стали першими кроками до нинішньої ліквідації МСЕК, яка, за її словами, була "системною корупційною діркою".

"Найголовніше - результатом моєї боротьби є сатисфакція для країни - корупційну дірку у вигляді Фонду соціального страхування - було ліквідовано законом та підписано президентом України. У 2020 році я говорила: проблема МСЕК - це не окремі випадки, а системна корупція, яка потребує комплексного рішення. Вірю, що ситуація нарешті зміниться", - зазначила Дума.

Голова АРМА також наголосила, що агентство готове до управління виявленими незаконно набутими активами корупціонерів із МСЕК чи будь-яких інших сфер.

"Нинішній скандал з МСЕК - це болючі відголоски старої системи. Але Україна незворотно змінюється. І я пишаюся тим, що була серед тих, хто ще у 2020 році став на шлях боротьби з цією корупційною схемою. На цьому напевно, варто поставити крапку. Але напишу три слова: Очищення буде продовжуватися", - вказала очільниця АРМА.

Додамо

У той же час, варто зауважити, що експерти звертали увагу на те, що політична незалежність роботи АРМА під керівництвом Олени Думи викликає сумніви. 

Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиті нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по через двом пожежним драбинам, на яких немає журналів відвідувань та охорони

Одним з інструментів, який може покращити ситуацію з управлінням арештованими активами та визначити проблеми в роботі АРМА є зовнішній незалежний аудит

Провести його вимагають, зокрема, антикорупційні експерти. Однак, поки що він проведений не був.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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