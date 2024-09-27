Петиція про звільнення голови АРМА Думи може дати поштовх до змін в управлінні активами - юрист

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58126 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116317 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155078 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125547 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116898 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117281 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147099 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75767 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84274 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183275 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46301 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34838 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32846 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32558 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30193 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155078 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147099 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183275 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519935 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598718 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8435 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35577 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35040 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37142 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60176 перегляди
Актуальне
Петиція про звільнення голови АРМА Думи може дати поштовх до змін в управлінні активами - юрист

Петиція про звільнення голови АРМА Думи може дати поштовх до змін в управлінні активами - юрист

Київ • УНН

 • 148799 перегляди

Зареєстрована петиція про звільнення Олени Думи з посади голови АРМА може привернути увагу до проблем управління арештованими активами. Експерти вказують на необхідність зовнішнього аудиту та громадського контролю за діяльністю агентства.

Зареєстрована на сайті Кабміну петиція про звільнення голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи може бути поштовхом до початку розв’язання проблем з управління арештованим майном. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, Заслужений юрист України Володимир Богатир.

За його словами, ключовою претензією до роботи АРМА залишається якість організації управління арештованими активами.

"Зрозуміло, що зареєстрована нещодавно на сайті Кабміну петиція про звільнення Олени Думи сама по собі не вирішить проблем, навіть якщо набере необхідну кількість голосів. Але вона може привернути увагу та дати поштовх до початку їх розв’язання тими інструментами, що вже передбачені законодавством", - зазначив юрист.

Серед таких інструментів він назвав, зокрема, зовнішню оцінку діяльності АРМА так званою комісією із зовнішнього контролю, до якої входять три особи, яких визначають відповідно Президент, Верховна Рада та Кабмін. Однак, як повідомив у коментарі УНН вже колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько, вона так і не була створена від початку діяльності АРМА.

"По-друге, це щорічний зовнішній аудит діяльності АРМА. Він проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на ринку України. По-третє, повинен діяти громадський контроль. Він забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується головою АРМА з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу", - додав Володимир Богатир.

Однак, як відомо, днями всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження і наголосили на непрозорості у роботі агентства.

Контекст

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук зазначив, що саме його команда стала ініціаторами вказаної петиції і закликав підписувати її для того, щоб "очистити державу вид мародерів і ворожих диверсантів".

Для того, щоб петицію розглянув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, вона за 90 днів має набрати 25 тисяч голосів.

Додамо

Заяви про необхідність проведення незалежного аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. Зокрема, про юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук зазначав, що повноцінний зовнішній аудит АРМА жодного разу не проводився, а обмежена кількість інформації про діяльність агентста може мати корупційні ризики.

На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.

У той же час, варто додати, що Державне бюро розслідувань вже розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірної службової недбалості керівництва АРМА. Воно було відкрите ще в березні цього року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88