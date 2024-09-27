Петиція про звільнення голови АРМА Думи може дати поштовх до змін в управлінні активами - юрист

Зареєстрована на сайті Кабміну петиція про звільнення голови Агентства з розшуку і менеджменту активів Олени Думи може бути поштовхом до початку розв’язання проблем з управління арештованим майном. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, Заслужений юрист України Володимир Богатир.

За його словами, ключовою претензією до роботи АРМА залишається якість організації управління арештованими активами.

"Зрозуміло, що зареєстрована нещодавно на сайті Кабміну петиція про звільнення Олени Думи сама по собі не вирішить проблем, навіть якщо набере необхідну кількість голосів. Але вона може привернути увагу та дати поштовх до початку їх розв’язання тими інструментами, що вже передбачені законодавством", - зазначив юрист.

Серед таких інструментів він назвав, зокрема, зовнішню оцінку діяльності АРМА так званою комісією із зовнішнього контролю, до якої входять три особи, яких визначають відповідно Президент, Верховна Рада та Кабмін. Однак, як повідомив у коментарі УНН вже колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько, вона так і не була створена від початку діяльності АРМА.

"По-друге, це щорічний зовнішній аудит діяльності АРМА. Він проводиться виключно міжнародною або національною аудиторською компанією, яка є визнаною та має високу ділову репутацію на ринку України. По-третє, повинен діяти громадський контроль. Він забезпечується через Громадську раду при Національному агентстві, склад якої затверджується головою АРМА з дев’яти осіб на підставі результатів конкурсу", - додав Володимир Богатир.

Однак, як відомо, днями всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження і наголосили на непрозорості у роботі агентства.

Контекст

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук зазначив, що саме його команда стала ініціаторами вказаної петиції і закликав підписувати її для того, щоб "очистити державу вид мародерів і ворожих диверсантів".

Для того, щоб петицію розглянув прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, вона за 90 днів має набрати 25 тисяч голосів.

Додамо

Заяви про необхідність проведення незалежного аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. Зокрема, про юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук зазначав, що повноцінний зовнішній аудит АРМА жодного разу не проводився, а обмежена кількість інформації про діяльність агентста може мати корупційні ризики.

На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.

У той же час, варто додати, що Державне бюро розслідувань вже розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірної службової недбалості керівництва АРМА. Воно було відкрите ще в березні цього року.