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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 13:25  •  7190 просмотра

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Зарегистрированная петиция об увольнении Елены Думы с должности главы АРМА может привлечь внимание к проблемам управления арестованными активами. Эксперты указывают на необходимость внешнего аудита и общественного контроля за деятельностью агентства.

Зарегистрированная на сайте Кабмина петиция об увольнении главы Агентства по розыску и менеджменту активов Елены Думы может быть толчком к началу решения проблем по управлению арестованным имуществом. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, Заслуженный юрист Украины Владимир Богатырь.

По его словам, ключевой претензией к работе АРМА остается качество организации управления арестованными активами.

«Понятно, что зарегистрированная недавно на сайте Кабмина петиция об увольнении Елены Думы сама по себе не решит проблем, даже если наберет необходимое количество голосов. Но она может привлечь внимание и дать толчок к началу их решения теми инструментами, которые уже предусмотрены законодательством», - отметил юрист.

Среди таких инструментов он назвал, в частности, внешнюю оценку деятельности АРМА так называемой комиссией по внешнему контролю, в которую входят три человека, которых определяют соответственно Президент, Верховная Рада и Кабмин. Однако, как сообщил в комментарии УНН уже бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько, она так и не была создана с начала деятельности АРМА.

«Во-вторых, это ежегодный внешний аудит деятельности АРМА. Он проводится исключительно международной или национальной аудиторской компанией, которая является признанной и имеет высокую деловую репутацию на рынке Украины. В-третьих, должен действовать общественный контроль. Он обеспечивается через Общественный совет при Национальном агентстве, состав которого утверждается председателем АРМА из девяти человек на основании результатов конкурса», - добавил Владимир Богатырь.

Однако, как известно, на днях все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия и отметили непрозрачность в работе агентства.

Контекст

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук отметил, что именно его команда стала инициаторами указанной петиции и призвал подписывать ее для того, чтобы «очистить государство от мародеров и вражеских диверсантов».

Для того, чтобы петицию рассмотрел премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, она за 90 дней должна набрать 25 тысяч голосов.

Добавим

Заявления о необходимости проведения независимого аудита в АРМА звучали уже неоднократно. В частности, юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук отмечал, что полноценный внешний аудит АРМА ни разу не проводился, а ограниченное количество информации о деятельности агентста может иметь коррупционные риски.

На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.

В то же время, стоит добавить, что Государственное бюро расследований уже расследует уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства АРМА. Оно было открыто еще в марте этого года.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика