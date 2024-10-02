АРМА заперечує візити екснардепа Писаренка, але залишає "чорні" входи для таємних гостей відкритими
Київ • УНН
Колишній співробітник АРМА розповів про 4 додаткові входи без охорони, через які можна непомітно потрапити в офіс. Це ставить під сумнів заяви агентства про відсутність візитів екснардепа Писаренка.
В Агентстві з розшуку і менеджменту активів поспішили відхреститися від візитів екснардепа Валерія Писаренка, однак забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та через дві пожежні драбини. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив колишній співробітник АРМА, який побажав лишитися анонімним.
Напередодні на УНН вийшла стаття про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиту нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".
Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.
До приміщень АРМА веде щонайменше п’ять входів з окремими дверима і сходовими клітинами. Лише на одному вході є охорона і журнал фіксації відвідувачів. Інші чотири входи відкриваються ключами працівниками АРМА і через них до приміщень може непоміченим зайти будь хто, занести і винести що завгодно… Там ще є дві пожежні драбини, через які у вікно можна зайти, але не думаю що Дума, маючи чотири чорні входи, буде гостей по пожежній драбині підіймати
До того ж, він зазначив, що журналісти вже не раз фіксували, як до приміщень АРМА через "запасні" входи заходять люди, які б бажали, щоб їхні візити залишалися непоміченими.
Якщо ж відвідувачі можуть потрапити в АРМА через кілька "записних" входів і залишитися поза будь-яким контролем, то наскільки взагалі прозорими можна вважати процеси управління активами, що відбуваються за зачиненими дверима?