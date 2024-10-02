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АРМА заперечує візити екснардепа Писаренка, але залишає "чорні" входи для таємних гостей відкритими

АРМА заперечує візити екснардепа Писаренка, але залишає "чорні" входи для таємних гостей відкритими

Київ • УНН

 • 137374 перегляди

Колишній співробітник АРМА розповів про 4 додаткові входи без охорони, через які можна непомітно потрапити в офіс. Це ставить під сумнів заяви агентства про відсутність візитів екснардепа Писаренка.

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів поспішили відхреститися від візитів екснардепа Валерія Писаренка, однак забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та через дві пожежні драбини. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомив колишній співробітник АРМА, який побажав лишитися анонімним.

Напередодні на УНН вийшла стаття про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиту нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

До приміщень АРМА веде щонайменше п’ять входів з окремими дверима і сходовими клітинами. Лише на одному вході є охорона і журнал фіксації відвідувачів. Інші чотири входи відкриваються ключами працівниками АРМА і через них до приміщень може непоміченим зайти будь хто, занести і винести що завгодно… Там ще є дві пожежні драбини, через які у вікно можна зайти, але не думаю що Дума, маючи чотири чорні входи, буде гостей по пожежній драбині підіймати

- зазначив колишній співробітник АРМА.

До того ж, він зазначив, що журналісти вже не раз фіксували, як до приміщень АРМА через "запасні" входи заходять люди, які б бажали, щоб їхні візити залишалися непоміченими.

Якщо ж відвідувачі можуть потрапити в АРМА через кілька "записних" входів і залишитися поза будь-яким контролем, то наскільки взагалі прозорими можна вважати процеси управління активами, що відбуваються за зачиненими дверима?

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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