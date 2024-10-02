АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

В Агентстве по розыску и менеджменту активов поспешили откреститься от визитов экс-нардепа Валерия Писаренко, однако забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре «черных» входа и через две пожарные лестницы. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщил бывший сотрудник АРМА, пожелавший остаться анонимным.

Накануне на УНН вышла статья о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ «Гулливер».

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще «не знакома» с экс-нардепом.

В помещения АРМА ведет не менее пяти входов с отдельными дверями и лестничными клетками. Только на одном входе есть охрана и журнал фиксации посетителей. Другие четыре входа открываются ключами работниками АРМА и через них в помещения может незамеченным зайти кто угодно, занести и вынести что угодно... Там еще есть две пожарные лестницы, через которые в окно можно зайти, но не думаю что, имея четыре черных входа, будет гостей по пожарной лестнице поднимать - отметил бывший сотрудник АРМА.

К тому же, он отметил, что журналисты уже не раз фиксировали, как в помещения АРМА через «запасные» входы заходят люди, которые хотели бы, чтобы их визиты оставались незамеченными.

Если же посетители могут попасть в АРМА через несколько «записных» входов и остаться вне какого-либо контроля, то насколько вообще прозрачными можно считать процессы управления активами, происходящие за закрытыми дверями?