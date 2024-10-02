В АРМА відхрестилися від візитів екснардепа Писаренка і запевняють, що Дума з ним «не знайома»

В Агентстві з розшуку і менеджменту активів продовжують заперечувати будь-яку участь у можливих корупційних сферах. Цього разу мова йде про регулярні зустрічі колишнього народного депутата Валерія Писаренка з очільницею АРМА Оленою Думою. В агентстві у відповідь на запит УНН відкинули інформацію про те, що екснардеп регулярно відвідує їх офіс, а сама Дума нібито взагалі "не знайома" з ним. Однак така відповідь виглядає скоріше як спроба уникнути складних запитань, аніж спростування.

Напередодні на УНН вийшла стаття про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиті нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів.

"Повідомляємо, що пропуск відвідувачів в приміщення АРМА здійснюється відповідно до Інструкції з організації пропускного режиму у Національному агентстві з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів… Відповідно до записів у журналі, розпочатого з 19 січня 2023 року, починаючи з 1 липня 2023 року по 27 вересня 2024 року реєстраційних записів із особою зазначеною у вашому запиті на ім’я "Валерій Писаренко" - не зафіксовано", - йдеться у відповіді АРМА на запит УНН.

Варто зазначити, що дуже схожу відповідь у коментарі УНН надав і сам Валерій Писаренко. Під час розмови з журналістами, він наполегливо переконував, що прийти непоміченим будь-кому в держорган важко, адже інформацію про це мають вказувати у журналі відвідувань. Писаренко навіть радив звернутися в АРМА і попросити інформацію з журналу відвідувань. Водночас ні для кого не секрет, що дуже часто VIP-гості приходять в будь-який орган без запису.

В АРМА також підкреслили, що голова АРМА Олена Дума "не знайома" з Валерієм Писаренко.

"Відповідно інформація щодо зустрічей голови АРМА Олени Думи з вказаною особою є не перевіреною та не відповідає дійсності", - йдеться у відповіді на запит.

Однак подібні однотипні заперечення вже перетворилися на сталу практику у політичних колах, коли в медіа викривають ймовірні кулуарні домовленості.

Крім того, сама очільниця АРМА Олена Дума вже неодноразово викликала критику щодо своєї прозорості та політичної незалежності. Її зв'язки з особами, яких підозрюють у співпраці з проросійськими силами, зокрема Олегом Кулінічем, лише додають нових сумнівів. З огляду на все це, важко повірити, що АРМА під керівництвом Думи дійсно працює на користь держави, а не на замовлення певних політичних чи бізнес-інтересів.

Тож схоже, що чергові спростування з боку АРМА — це лише спроба уникнути уваги громадськості та реальних відповідей.