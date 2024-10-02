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В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

В АРМА открестились от визитов экс-нардепа Писаренко и уверяют, что Дума с ним «не знакома»

Киев  •  УНН

2 октября 2024, 09:35  •  1227 просмотра

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АРМА отвергает информацию о регулярных встречах Елены Думы с экс-нардепом Валерием Писаренко. Однако такой ответ выглядит как попытка избежать сложных вопросов, а не опровержение.

В Агентстве по розыску и менеджменту активов продолжают отрицать любое участие в возможных коррупционных сферах. На этот раз речь идет о регулярных встречах бывшего народного депутата Валерия Писаренко с главой АРМА Еленой Думой. В агентстве в ответ на запрос УНН отвергли информацию о том, что экс-нардеп регулярно посещает их офис, а сама Дума якобы вообще "не знакома" с ним. Однако такой ответ выглядит скорее как попытка избежать сложных вопросов, чем опровержение.

Накануне на УНН вышла статья о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов.

"Сообщаем, что пропуск посетителей в помещение АРМА осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации пропускного режима в Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений... Согласно записей в журнале, начатого с 19 января 2023 года, начиная с 1 июля 2023 года по 27 сентября 2024 года регистрационных записей с лицом указанным в вашем запросе на имя "Валерий Писаренко" - не зафиксировано", - говорится в ответе АРМА на запрос УНН.

Стоит отметить, что очень похожий ответ в комментарии УНН предоставил и сам Валерий Писаренко. Во время разговора с журналистами, он настойчиво убеждал, что прийти незамеченным кому-либо в госорган трудно, ведь информацию об этом должны указывать в журнале посещений. Писаренко даже советовал обратиться в АРМА и попросить информацию из журнала посещений. В то же время ни для кого не секрет, что очень часто VIP-гости приходят в любой орган без записи.

В АРМА также подчеркнули, что глава АРМА Елена Дума "не знакома" с Валерием Писаренко.

"Соответственно информация о встречах главы АРМА Елены Думы с указанным лицом является не проверенной и не соответствует действительности", - говорится в ответе на запрос.

Однако подобные однотипные возражения уже превратились в постоянную практику в политических кругах, когда  в медиа разоблачают вероятные кулуарные договоренности.

Кроме того, сама руководительница АРМА Елена Дума уже неоднократно вызывала критику относительно своей прозрачности и политической независимости. Ее связи с лицами, которых подозревают в сотрудничестве с пророссийскими силами, в частности Олегом Кулиничем, только добавляют новых сомнений. Учитывая все это, трудно поверить, что АРМА под руководством Думы действительно работает в интересах государства, а не по заказу определенных политических или бизнес-интересов.

Поэтому похоже, что очередные опровержения со стороны АРМА - это лишь попытка избежать внимания общественности и реальных ответов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика