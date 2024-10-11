В АРМА необхідно провести незалежний аудит - антикорупційні експерти про підвищення ефективності роботи агентства

Антикорупційні експерти наголошують на необхідності проведення незалежного аудиту в Агентстві з розшуку і менеджменту активів задля покращення ефективності його роботи. Про це йдеться у звіті Transparency International Ukraine щодо здобутків України у проведенні антикорупційної реформи за період з лютого 2014 року по березень 2024 року.

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У TI вказали, що незалежні експерти зможуть надати об’єктивну оцінку роботі АРМА, що допоможе покращити ефективність діяльності цього органу.

Як зазначається у звіті, аудит має базуватися на досвіді першого незалежного аудиту НАЗК, проведеного влітку 2023 року. За результатами цієї перевірки були надані рекомендації щодо збільшення ефективності діяльності агентства з питань запобігань корупції.

Антикорупційні експерти також нагадали, що конкурс на посаду керівника АРМА отримав багато критики від громадськості через те, що нова очільниця агентства Олени Дума "не відповідає вимогам законодавства". Тому, вони наголошують, на необхідності вдосконалення методології та критеріїв відбору на ключові посади в антикорупційних органах, щоб уникнути подібних ситуацій в майбутньому.

Додамо

Заяви про необхідність проведення незалежного зовнішнього аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. Зокрема, про юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук зазначав, що повноцінний зовнішній аудит АРМА жодного разу не проводився, а обмежена кількість інформації про діяльність агентста може мати корупційні ризики.

На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.

Народний депутат Олексій Кучеренко вважає, що результати аудиту Рахункової палати можуть стати підставою для звільнення голови АРМА Олени Думи.

До того ж, нещодавно всі члени громадської ради при АРМА склали свої повноваження. Таким чином, АРМА взагалі залишилася без зовнішнього контролю, а тому не можна назвати діяльність цього органу прозорою.

Загалом, про непрозору неефективну роботу АРМА та його очільниці Олени Думи постійно говорять експерти. На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.