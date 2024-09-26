Аудит Рахункової палати може стати підставою для звільнення Олени Думи з посади голови АРМА - нардеп

Рахункова палата має провести комплексний аудит діяльності Агентства з розшуку і менеджменту активів і проаналізувати ефективність управлінських рішень Олени Думи на посаді голови агентства. Спираючись на результати цієї перевірки Кабінет міністрів може її звільнити. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Єдиний орган, який може дати якусь більш-менш обгрунтовану і професійну оцінку - це Рахункова палата. Можливо, разом з Держаудитслужбою, бо в них суміжні повноваження. Вони можуть два аудити провести стосовно ефективності управлінських рішень, використання бюджетних коштів і тому подібне. І тоді акціонер – тобто уряд у цьому випадку - може спиратися на результати аудиту і на базі цього приймати управлінські рішення