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Аудит Рахункової палати може стати підставою для звільнення Олени Думи з посади голови АРМА - нардеп

Аудит Рахункової палати може стати підставою для звільнення Олени Думи з посади голови АРМА - нардеп

Київ • УНН

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Народний депутат Олексій Кучеренко пропонує Рахунковій палаті провести комплексний аудит АРМА. За результатами перевірки Кабмін може розглянути питання про звільнення голови агентства Олени Думи.

Рахункова палата має провести комплексний аудит діяльності Агентства з розшуку і менеджменту активів і проаналізувати ефективність управлінських рішень Олени Думи на посаді голови агентства. Спираючись на результати цієї перевірки Кабінет міністрів може її звільнити. Про це в ексклюзивному коментарі УНН заявив народний депутат Олексій Кучеренко.

Єдиний орган, який може дати якусь більш-менш обгрунтовану і професійну оцінку - це Рахункова палата. Можливо, разом з Держаудитслужбою, бо в них суміжні повноваження. Вони можуть два аудити провести стосовно ефективності управлінських рішень, використання бюджетних коштів і тому подібне. І тоді акціонер – тобто уряд у цьому випадку - може спиратися на результати аудиту і на базі цього приймати управлінські рішення 

- вважає нардеп.

Він зазначив, що не задоволений роботою Олени Думи, оскільки знає про її "нефахові дії" стосовно певних кейсів АРМА.

Контекст

На сайті Кабінету міністрів України з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.

Колишній нардеп Ігор Мосійчук зазначив, що саме його команда стала ініціаторами вказаної петиції і закликав підписувати її для того, щоб "очистити державу від мародерів і ворожих диверсантів".

Для того, щоб петицію розглянув Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, вона за 90 днів має набрати 25 тисяч голосів.

Додамо

Заяви про необхідність проведення незалежного аудиту в АРМА звучали вже неодноразово. Зокрема, про юридичний радник Transparency International Ukraine Павло Демчук зазначав, що повноцінний зовнішній аудит АРМА жодного разу не проводився, а обмежена кількість інформації про діяльність агентста може мати корупційні ризики.

На тлі критики голова АРМА Олена Дума навіть зробила заяву про те, що замовила аудит діяльності агентства за 2023 рік у Рахункової палати.

У той же час, варто додати, що Державне бюро розслідувань вже розслідує кримінальне провадження за фактом ймовірної службової недбалості керівництва АРМА. Воно було відкрите ще в березні цього року.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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