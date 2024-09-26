Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп
Киев • УНН
Народный депутат Алексей Кучеренко предлагает Счетной палате провести комплексный аудит АРМА. По результатам проверки Кабмин может рассмотреть вопрос об увольнении главы агентства Елены Думы.
Счетная палата должна провести комплексный аудит деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов и проанализировать эффективность управленческих решений Елены Думы на должности главы агентства. Опираясь на результаты этой проверки Кабинет министров может ее уволить. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат Алексей Кучеренко.
Единственный орган, который может дать какую-то более-менее обоснованную и профессиональную оценку - это Счетная палата. Возможно, вместе с Госаудитслужбой, потому что у них смежные полномочия. Они могут два аудита провести относительно эффективности управленческих решений, использования бюджетных средств и тому подобное. И тогда акционер - то есть правительство в этом случае - может опираться на результаты аудита и на базе этого принимать управленческие решения
Он отметил, что не доволен работой Елены Думы, поскольку знает о ее «непрофессиональных действиях» в отношении определенных кейсов АРМА.
Контекст
На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.
Бывший нардеп Игорь Мосийчук отметил, что именно его команда стала инициаторами указанной петиции и призвал подписывать ее для того, чтобы «очистить государство от мародеров и вражеских диверсантов».
Для того, чтобы петицию рассмотрел Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, она за 90 дней должна набрать 25 тысяч голосов.
Добавим
Заявления о необходимости проведения независимого аудита в АРМА звучали уже неоднократно. В частности, юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук отмечал, что полноценный внешний аудит АРМА ни разу не проводился, а ограниченное количество информации о деятельности агентста может иметь коррупционные риски.
На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.
В то же время, стоит добавить, что Государственное бюро расследований уже расследует уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства АРМА. Оно было открыто еще в марте этого года.