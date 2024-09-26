Аудит Счетной палаты может стать основанием для увольнения Елены Думы с должности главы АРМА - нардеп

Счетная палата должна провести комплексный аудит деятельности Агентства по розыску и менеджменту активов и проанализировать эффективность управленческих решений Елены Думы на должности главы агентства. Опираясь на результаты этой проверки Кабинет министров может ее уволить. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН заявил народный депутат Алексей Кучеренко.

Единственный орган, который может дать какую-то более-менее обоснованную и профессиональную оценку - это Счетная палата. Возможно, вместе с Госаудитслужбой, потому что у них смежные полномочия. Они могут два аудита провести относительно эффективности управленческих решений, использования бюджетных средств и тому подобное. И тогда акционер - то есть правительство в этом случае - может опираться на результаты аудита и на базе этого принимать управленческие решения - считает нардеп.

Он отметил, что не доволен работой Елены Думы, поскольку знает о ее «непрофессиональных действиях» в отношении определенных кейсов АРМА.

Контекст

На сайте Кабинета министров Украины появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Бывший нардеп Игорь Мосийчук отметил, что именно его команда стала инициаторами указанной петиции и призвал подписывать ее для того, чтобы «очистить государство от мародеров и вражеских диверсантов».

Для того, чтобы петицию рассмотрел Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, она за 90 дней должна набрать 25 тысяч голосов.

Добавим

Заявления о необходимости проведения независимого аудита в АРМА звучали уже неоднократно. В частности, юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук отмечал, что полноценный внешний аудит АРМА ни разу не проводился, а ограниченное количество информации о деятельности агентста может иметь коррупционные риски.

На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.

В то же время, стоит добавить, что Государственное бюро расследований уже расследует уголовное производство по факту вероятной служебной халатности руководства АРМА. Оно было открыто еще в марте этого года.