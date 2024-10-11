В АРМА необходимо провести независимый аудит - антикоррупционные эксперты о повышении эффективности работы агентства
Киев • УНН
Антикоррупционные эксперты отмечают необходимость проведения независимого аудита в АРМА для улучшения эффективности работы агентства. Они также призывают усовершенствовать методологию отбора руководства антикоррупционных органов.
Антикоррупционные эксперты отмечают необходимость проведения независимого аудита в Агентстве по розыску и менеджменту активов для улучшения эффективности его работы. Об этом говорится в отчете Transparency International Ukraine о достижениях Украины в проведении антикоррупционной реформы за период с февраля 2014 года по март 2024 года.
Детали
В TI указали, что независимые эксперты смогут предоставить объективную оценку работе АРМА, что поможет улучшить эффективность деятельности этого органа.
Как отмечается в отчете, аудит должен базироваться на опыте первого независимого аудита НАПК, проведенного летом 2023 года. По результатам этой проверки были даны рекомендации по увеличению эффективности деятельности агентства по вопросам предотвращения коррупции.
Антикоррупционные эксперты также напомнили, что конкурс на должность руководителя АРМА получил много критики от общественности из-за того, что новая руководительница агентства Елены Дума «не соответствует требованиям законодательства». Поэтому, они отмечают необходимость совершенствования методологии и критериев отбора на ключевые должности в антикоррупционных органах, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.
Добавим
Заявления о необходимости проведения независимого внешнего аудита в АРМА звучали уже неоднократно. В частности, юридический советник Transparency International Ukraine Павел Демчук отмечал, что полноценный внешний аудит АРМА ни разу не проводился, а ограниченное количество информации о деятельности агентста может иметь коррупционные риски.
На фоне критики глава АРМА Елена Дума даже сделала заявление о том, что заказала аудит деятельности агентства за 2023 год у Счетной палаты.
Народный депутат Алексей Кучеренко считает, что результаты аудита Счетной палаты могут стать основанием для увольнения главы АРМА Елены Думы.
К тому же, недавно все члены общественного совета при АРМА сложили свои полномочия. Таким образом, АРМА вообще осталась без внешнего контроля, а потому нельзя назвать деятельность этого органа прозрачной.
В общем, о непрозрачной неэффективной работе АРМА и его руководительницы Елены Думы постоянно говорят эксперты. На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.