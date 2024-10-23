Глава АРМА Дума "случайно" намекнула, что ликвидация МСЭК - это ее заслуга

Глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума решила напомнить о своей работе в Фонде социального страхования, намекая, что именно ее усилия в 2020 году дали толчок к разоблачению коррупционных схем в МСЭК. В своем посте в тг-канале, она не только описала свой "героический путь" борьбы с коррупцией, но и косвенно приписала себе заслуги за ликвидацию медицинских комиссий, пишет УНН.

Детали

Недавно в Украине разгорелся громкий скандал из-за разоблачения на коррупционных схемах руководителей областных МСЭК. Президент Владимир Зеленский сообщил, что во время заседания СНБО по ситуации с МСЭК и злоупотреблениями должностных лиц различных государственных органов с получением инвалидности, был определен перечень решений, которые вернут справедливость. В частности, это цифровизация процессов прохождения всех этапов медико-социальных экспертных комиссий, реальная проверка деклараций членов МСЭК. Президент Зеленский требует разработать законопроект, которым будет предусмотрена ликвидация медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года.

Как известно, Елена Дума любит пиариться на громких темах. Не обошла она и горячую тему с ликвидацией МСЭК.

МСЭК. Коррупция. В 2020 году я возглавила дирекцию Фонда социального страхования. Это крутой опыт по разоблачению коррупционных схем и какую роль это имело лично для меня... За три месяца своей работы руководителем пришлось уволить четырех заместителей из пяти, и едва ли не каждого начальника области. С внесением соответствующих заявлений в различные органы (потому что все они были разные и креативные по содеянному): в НАПК, ГБР, СБУ, НПУ, НАГС и другие - рассказала Дума.

Она заявила, именно благодаря ей было выявлено в системе фонда соцстраха более двух тысяч человек, которые незаконно получали выплаты по инвалидности, а ее проверки выявили масштабные махинации. Она намекает, что именно эти действия стали первыми шагами к нынешней ликвидации МСЭК, которая, по ее словам, была "системной коррупционной дырой".

"Самое главное - результатом моей борьбы является сатисфакция для страны - коррупционная дыра в виде Фонда социального страхования - была ликвидирована законом и подписана президентом Украины. В 2020 году я говорила: проблема МСЭК - это не отдельные случаи, а системная коррупция, которая требует комплексного решения. Верю, что ситуация наконец изменится", - отметила Дума.

Глава АРМА также отметила, что агентство готово к управлению выявленными незаконно приобретенными активами коррупционеров из МСЭК или любых других сфер.

"Нынешний скандал с МСЭК - это болезненные отголоски старой системы. Но Украина необратимо меняется. И я горжусь тем, что была среди тех, кто еще в 2020 году стал на путь борьбы с этой коррупционной схемой. На этом наверное, стоит поставить точку. Но напишу три слова: Очистка будет продолжаться", - указала руководительница АРМА.

Добавим

В то же время, стоит заметить, что эксперты обращали внимание на то, что политическая независимость работы АРМА под руководством Елены Думы вызывает сомнения.

В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черных" входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.

Одним из инструментов, который может улучшить ситуацию с управлением арестованными активами и определить проблемы в работе АРМА является внешний независимый аудит.

Провести его требуют, в частности, антикоррупционные эксперты. Однако, пока что он проведен не был.