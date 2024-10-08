Адвокат поставив під сумнів політичну незалежність АРМА і вказав на дивні кадрові рішення

Політична незалежність роботи Агентства з розшуку та менеджменту активів під керівництвом Олени Думи викликає сумніви через можливі кулуарні впливи та незрозумілі кадрові рішення. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, ексрадник директора Державного бюро розслідувань Олег Шрам.

Він звернув увагу на існуванні в агентстві посади заступника з питань європейської інтеграції, яка, на його думку, є дивною для антикорупційного органу, створеного за європейськими стандартами.

Мене дуже здивувала ця історія, адже у нас цей орган входить в систему антикорупційних, створених в результаті тривалої антикорупційної реформи, і він створюється, як часто люблять говорити, за кращими міжнародними стандартами. І мені цікаво, чим займається заступник з питань європейської інтеграції і що він там робить, насправді. Навіщо там така посада, якщо цей орган із самого початку створювався за європейськими стандартами, про яку європейську інтеграцію мова? - зазначив Шрам.

Адвокат також закликав з’ясувати, хто саме ходить на зустрічі з керівництвом АРМА, и яку роль вони відіграють.

Якщо людина не займає ніякої там (в АРМА – ред.) посади – то питання що вона робить на тих чи інших нарадах чи зустрічах і чим вона там займається. Якщо через таку призму дивитися чи має він вплив на неї чи ні, то… питання в тому, як вона (Олена Дума – ред.) реагує на цей вплив, піддається на нього чи ні, чи це якісь інші дії - підкреслив Шрам.

За його словами, в умовах сучасних технологій можна здійснювати незаконний вплив на ті чи інші державні процеси.

Додамо

Заяви про ймовірний вплив на очільницю АРМА Олену Думу звучали неодноразово. Зокрема, нещодавно стало відомо про можливі кулуарні домовленості, що мають місце в АРМА під керівництвом Олени Думи. За інформацією поінформованих джерел УНН, близький соратник колишнього заступника глави адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова – юрист та екснардеп Валерій Писаренко регулярно приїздить у центральний офіс АРМА у Києві на зустрічі особисто з Оленою Думою. Мета його візиті нібито полягає в обговоренні передачі великих арештованих активів на користь певних впливових осіб, зокрема Юлії Тимошенко. Серед таких активів опинився, наприклад, столичний ТРЦ "Гулівер".

Відразу після публікації цього матеріалу в АРМА поспішили відмежуватися від цих візитів. Заявили, що у журналі відвідувачів з прізвищем і ім’ям Валерій Писаренко немає, а Олена Дума взагалі "не знайома" з екснардепом.

Однак, забули вказати, що в їхній головний офіс можна увійти ще через чотири "чорні" входи та залізти через вікно по через двом пожежним драбинам, на яких немає журналів відвідувань та охорони.

Окрім того, вже безліч разів звучали заяви про ймовірну співпрацю голови АРМА Олени Думи з проросійськими політиками. Екснардеп Ігор Мосійчук навіть назвав Олену Думу "госДума", адже, на його думку, вона працює більше в інтересах країни-агресора, ніж на користь України. Зокрема, є підозри щодо її співпраці з екснардепом-зрадником віктором медведчуком, а також біглим міністром часів януковича Олександром Клименком.

На сайті Кабінету міністрів України навіть з’явилася петиція з закликом звільнити Олену Думу з посади очільниці АРМА через її ймовірні зв’язки з проросійськими політиками та неефективне управління арештованими активами.