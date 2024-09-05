"госДума": екснардеп заявив, що голова АРМА Олена Дума діє в інтересах країни-агресора

Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума діє більше в інтересах країни-агресора рф, ніж на користь України. Про це свідчить, у тому числі не продаж яхти екснардепа-зрадника віктора медведчука. Таку думку висловив колишній народний депутат Ігор Мосійчук в ефірі Politeka Online, пише УНН.

АРМА - це супер корито і "кормушка". А Олена "госДума" - я так її називаю, тому що діє вона в інтересах більше країни-агресора, ніж України. А Олена "госДума" сприяє цьому всьому, вона вирішує, кого допустити до цього корита, а кого не допускати. І немає різниці - є у цьому національний інтерес чи немає,