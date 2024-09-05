"госДума": екснардеп заявив, що голова АРМА Олена Дума діє в інтересах країни-агресора
Київ • УНН
Ігор Мосійчук заявив, що Олена Дума діє більше в інтересах росії, ніж України. Він подав заяви в ДБР і Нацполіцію щодо нереалізації яхти Медведчука та використання оперативних номерів прикриття.
Очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума діє більше в інтересах країни-агресора рф, ніж на користь України. Про це свідчить, у тому числі не продаж яхти екснардепа-зрадника віктора медведчука. Таку думку висловив колишній народний депутат Ігор Мосійчук в ефірі Politeka Online, пише УНН.
АРМА - це супер корито і "кормушка". А Олена "госДума" - я так її називаю, тому що діє вона в інтересах більше країни-агресора, ніж України. А Олена "госДума" сприяє цьому всьому, вона вирішує, кого допустити до цього корита, а кого не допускати. І немає різниці - є у цьому національний інтерес чи немає,
Він нагадав, що подав заяви в ДБР і Нацполіцію щодо Думи.
По-перше, історія з яхтою медведчука, яка була арештована, де Дума зробила все, щоб ця яхта не була реалізована на користь держави і Хорватія зняла арешт. Я хочу, щоб слідчий визначив, чи це було зроблено свідомо, чи це просто службова недбалість. І за те, і за інше передбачено покарання. Крім того, уявляєте собі, співробітники АРМА користуються оперативними номерами прикриття. Цей випадок був зафіксований журналістами біля "Гуліверу",
Додамо
Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк - 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс генпрокурора.
Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.