Мамкині брехуни. В АРМА закривають очі на очевидне і відхрещуються від номерів "прикриття"

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) попри відеодокази продовжують наполягати, що їхні працівники не використовували автомобіль з неіснуючим державним номером під час огляду столичного ТРЦ "Гулівер". Водночас в агентстві проігнорували всі запитання УНН, які стосувались автівки та службової перевірки з цього приводу.

Контекст

Раніше стало відомо, що працівники АРМА приїжджали на огляд активів ТРЦ "Гулівер" на BMW Х5 сірого кольору з номерним знаком КА1614РТ. Як виявилося, такий номер не зареєстровано в базах МВС, що вказує на те, що армівці використовували номери прикриття. В агентстві спробували заперечити факт використання автівки із так званими "номерами прикриття". Після цього УНН опублікував відео, на якому зафіксовано, як співробітники АРМА заїжджають на підземний паркінг "Гуліверу" на авто з неіснуючим державним номером. Це змусило армівців змінити номерний знак на BMW Х5 на справжній.

УНН повторно звернувся із запитом до АРМА і просив все ж прокоментувати використання співробітниками агентства автомобіля з неіснуючими номерами, що було зафіксовано на відео. А також про те, чи дійсно в автівці були начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА Микола Пожидаєв та його колега Єгор Березницький.

Однак в АРМА вирішили прикинутися незрячими й проігнорувати відеодоказ порушення. У відповідь агентство продовжило наполягати, що "співробітники АРМА під час виконання службових обовʼязків не використовують транспортні засоби з номерними знаками, не передбаченими чинним законодавством України".

В агентстві також зухвало проігнорували запитання журналістів щодо того чи був автомобіль з неіснуючим номерним знаком службовим чи особистим. Адже така ж марка авто вказана у декларації Пожидаєва. Без відповіді залишилися й усі інші питання, які стосувалися автівки.

Не відповіли в Агентстві й на те чи проводиться внутрішнє розслідування щодо використання їхніми співробітниками автомобіля з номерами "прикриття", хоча за законодавством не мають на це права, та чи притягнуті вони до дисциплінарної відповідальності.

Однак з незрозумілих причин в АРМА порадили журналістам звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції, яке моніторить спосіб життя чиновників. Можливо в агентстві щось знають і натякають журналістам розглянути ситуацію під іншим фокусом?

Нагадаємо

Очільниця АРМА Олена Дума повідомляла про те, що співробітники агентства ретельно оглядали БФК "Гулівер". Однак, на відео, яке вона опублікувала у себе в тг-каналі, видно, як група чоловіків прогулюються з одного офісу в інший і милуються краєвидом з вікна столичного комплексу.