Місія провалилася: розголос у ЗМІ змусив "мамкиних агентів" АРМА зняти номери прикриття з авто (Відео)

Співробітники Агентства з розшуку і менеджменту активів після розголосу у ЗМІ все ж вирішили дотримуватися закону, зняли з автомобіля номери прикриття і повісили справжні, пише УНН.

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Нещодавно стало відомо, що працівники АРМА приїжджали на огляд активів ТРЦ "Гулівер" на BMW Х5 сірого кольору з номерним знаком КА1614РТ. Як виявилося, такий номер не зареєстровано в базах МВС, що вказує на те, що армівці використовували номери прикриття, які за законом можуть використовувати лише оперативні підрозділи правоохоронних органів.

У відповідь на запит УНН в агентстві заявили, що "під час виконання службових обов’язків співробітниками АРМА не використовуються транспортні засоби з номерними знаками, не передбаченими чинним законодавством України".

Однак, у розпорядженні УНН є відео, яке підтверджує те, що працівники АРМА приїхали оглядати активи столичного ТРЦ саме на вказаному вище автомобілі і саме з такими номерами.

Зокрема, на автомобілі з неіснуючими номерами приїхали начальник Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА Микола Пожидаєв та його колега Єгор Березницький. Відповідно до поданої декларації, Пожидаєв має у власності автомобіль BMW X5 2016 року.

Днями журналісти УНН помітили у Києві Миколу Пожидаєва, який їхав на BMW Х5 сірого кольору (такого ж, як і на першому відео), але вже з іншим номерний знаком. Цей номер на відміну від попереднього зареєстрований в базах МВС і закріплений саме за цим автомобілем.

За іронією, справжній номерний знак на авто Миколи Пожидаєва теж майже як у спецагента Джеймс Бонда - складається з нулів і сімок.

Що ж, очільниця Агентства з розшуку і менеджменту активів Олена Дума, яку деякі ЗМІ називають "мама АРМА зі сталевими яйцями", дала правильну вказівку своєму підлеглому - зняти номери прикриття.

Адже журналісти УНН звернулися з запитом до Національної поліції України щодо використання співробітниками АРМА номерів прикриття на автомобілі BMW X5.

Підрозділи поліції, які здійснюють контроль за дотриманням правил дорожнього руху орієнтовані на виявлення та перевірку законності використання на вказаному у запиті транспортному засобі зазначеного у ньому ж державного номерного знаку - повідомили у Нацполіції.

А це означає, що без законних підстав на використання авто з номерами прикриття, працівникам АРМА краще не зʼявлятися на дорогах України.