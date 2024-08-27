Миссия провалилась: огласка в СМИ заставила "мамкиных агентов" АРМА снять номера прикрытия с авто (Видео)

Сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов после огласки в СМИ все же решили соблюдать закон, сняли с автомобиля номера прикрытия и повесили настоящие, пишет УНН.

Детали

Недавно стало известно, что работники АРМА приезжали на осмотр активов ТРЦ «Гулливер» на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что армейцы использовали номера прикрытия, которые по закону могут использовать только оперативные подразделения правоохранительных органов.

В ответ на запрос УНН в агентстве заявили, что «при исполнении служебных обязанностей сотрудниками АРМА не используются транспортные средства с номерными знаками, не предусмотренными действующим законодательством Украины».

Однако, в распоряжении УНН есть видео, которое подтверждает то, что работники АРМА приехали осматривать активы столичного ТРЦ именно на указанном выше автомобиле и именно с такими номерами.

В частности, на автомобиле с несуществующими номерами приехали начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА Николай Пожидаев и его коллега Егор Березницкий. Согласно поданной декларации, Пожидаев имеет в собственности автомобиль BMW X5 2016 года.

На днях журналисты УНН заметили в Киеве Николая Пожидаева, который ехал на BMW Х5 серого цвета (такого же, как и на первом видео), но уже с другим номерной знаком. Этот номер в отличие от предыдущего зарегистрирован в базах МВД и закреплен именно за этим автомобилем.

По иронии, настоящий номерной знак на авто Николая Пожидаева тоже почти как у спецагента Джеймс Бонда - состоит из нулей и семерок.

Что ж, глава Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума, которую некоторые СМИ называют «мама АРМА со стальными яйцами», дала правильное указание своему подчиненному - снять номера прикрытия.

Ведь журналисты УНН обратились с запросом в Национальную полицию Украины относительно использования сотрудниками АРМА номеров прикрытия на автомобиле BMW X5.

Подразделения полиции, осуществляющие контроль за соблюдением правил дорожного движения ориентированы на выявление и проверку законности использования на указанном в запросе транспортном средстве указанного в нем же государственного номерного знака - сообщили в Нацполиции.

А это значит, что без законных оснований на использование авто с номерами прикрытия, сотрудникам АРМА лучше не появляться на дорогах Украины.