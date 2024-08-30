Мамкины лжецы. В АРМА закрывают глаза на очевидное и открещиваются от номеров "прикрытия"

В Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА) несмотря на видеодоказательства продолжают настаивать, что их сотрудники не использовали автомобиль с несуществующим государственным номером при осмотре столичного ТРЦ "Гулливер". В то же время в агентстве проигнорировали все вопросы УНН, которые касались автомобиля и служебной проверки по этому поводу.

Контекст

Ранее стало известно, что работники АРМА приезжали на осмотр активов ТРЦ "Гулливер" на BMW Х5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ. Как оказалось, такой номер не зарегистрирован в базах МВД, что указывает на то, что армейцы использовали номера прикрытия. В агентстве попытались отрицать факт использования автомобиля с так называемыми "номерами прикрытия". После этого УНН опубликовал видео, на котором зафиксировано, как сотрудники АРМА заезжают на подземный паркинг "Гулливера" на авто с несуществующим государственным номером. Это заставило армейцев сменить номерной знак на BMW Х5 на настоящий.

УНН повторно обратился с запросом в АРМА и просил все же прокомментировать использование сотрудниками агентства автомобиля с несуществующими номерами, что было зафиксировано на видео. А также о том, действительно ли в машине были начальник Центрального межрегионального территориального управления АРМА Николай Пожидаев и его коллега Егор Березницкий.

Однако в АРМА решили притвориться незрячими и проигнорировать видеодоказательство нарушения. В ответ агентство продолжило настаивать, что "сотрудники АРМА при исполнении служебных обязанностей не используют транспортные средства с номерными знаками, не предусмотренными действующим законодательством Украины".

В агентстве также дерзко проигнорировали вопрос журналистов о том был ли автомобиль с несуществующим номерным знаком служебным или личным. Ведь такая же марка авто указана в декларации Пожидаева. Без ответа остались и все другие вопросы, касающиеся автомобиля.

Не ответили в Агентстве и на то, проводится ли внутреннее расследование относительно использования их сотрудниками автомобиля с номерами "прикрытия", хотя по законодательству не имеют на это права, и привлечены ли они к дисциплинарной ответственности.

Однако по непонятным причинам в АРМА посоветовали журналистам обратиться в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое мониторит образ жизни чиновников. Возможно в агентстве что-то знают и намекают журналистам рассмотреть ситуацию под другим фокусом?

Напомним

Глава АРМА Елена Дума сообщала о том, что сотрудники агентства тщательно осматривали БФК "Гулливер". Однако, на видео, которое она опубликовала у себя в тг-канале, видно, как группа мужчин прогуливаются из одного офиса в другой и любуются видом из окна столичного комплекса.