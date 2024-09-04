Яхта медведчука і не тільки. У ДБР і Нацполіцію подали заяви про злочини очільниці АРМА Думи

Колишній нардеп Ігор Мосійчук направив до Державного бюро розслідувань та Національної поліції України заяви про скоєння злочинів очільницею Агентства з розшуку і менеджменту активів Оленою Думою. Про це він повідомив в своєму тг-каналі, пише УНН.

Мова йде про дії чи бездіяльність Думи в питанні відчуження на користь нашої української держави арештованої в Хорватії яхти держзрадника Віктора Медведчука та ряд інших кримінальних злочинів, - повідомив Мосійчук.

Контекст

Хорватський суд арештував яхту медведчука для України на максимальний строк - 2 роки. За цей час, у тому числі завдяки діям Олени Думи, яхту так і не вдалося продати. Тепер очільниця АРМА спокійно заявляє про те, що суд у Хорватії має дати їй ще кілька років для продажу врешті решт вказаного активу. А відповідальність за нереалізацію люксового активу медведчука намагається перекласти на Офіс генпрокурора.

Політолог Віктор Бобіренко вважає, що затягування процесу продажу яхти медведчука з боку голови АРМА Олени Думи не може бути звичайною службовою недбалістю, такі дії могли бути вмотивовані фінансовою винагородою.