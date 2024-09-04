Яхта медведчука и не только. В ГБР и Нацполицию подали заявления о преступлениях руководительницы АРМА Думы

Бывший нардеп Игорь Мосийчук направил в Государственное бюро расследований и Национальную полицию Украины заявления о совершении преступлений главой Агентства по розыску и менеджменту активов Еленой Думой. Об этом он сообщил в своем тг-канале, пишет УНН.

Речь идет о действиях или бездействии Думы в вопросе отчуждения в пользу нашего украинского государства арестованной в Хорватии яхты госизменника Виктора Медведчука и ряде других уголовных преступлений, - сообщил Мосийчук.

Контекст

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.