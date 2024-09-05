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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"госДума": экс-нардеп заявил, что глава АРМА Елена Дума действует в интересах страны-агрессора

"госДума": экс-нардеп заявил, что глава АРМА Елена Дума действует в интересах страны-агрессора

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 06:58  •  10523 просмотра

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Игорь Мосийчук заявил, что Елена Дума действует больше в интересах россии, чем Украины. Он подал заявления в ГБР и Нацполицию относительно нереализации яхты Медведчука и использования оперативных номеров прикрытия.

Руководительница Агентства по розыску и менеджменту активов Елена Дума действует больше в интересах страны-агрессора рф, чем в пользу Украины. Об этом свидетельствует, в том числе не продажа яхты экс-нардепа-предателя виктора медведчука. Такое мнение высказал бывший народный депутат Игорь Мосийчук в эфире Politeka Online, пишет УНН.

АРМА - это супер корыто и "кормушка". А Елена "госДума" - я так ее называю, потому что действует она в интересах больше страны-агрессора, чем Украины. А Елена "госДума" способствует этому всему, она решает, кого допустить к этому корыту, а кого не допускать. И нет разницы - есть в этом национальный интерес или нет,

- отметил Игорь Мосийчук.

Он напомнил, что подал заявления в ГБР и Нацполицию относительно Думы.

Во-первых, история с яхтой медведчука, которая была арестована, где Дума сделала все, чтобы эта яхта не была реализована в пользу государства и Хорватия сняла арест. Я хочу, чтобы следователь определил, было ли это сделано сознательно или это просто служебная халатность. И за то, и за другое предусмотрено наказание. Кроме того, представляете себе, сотрудники АРМА пользуются оперативными номерами прикрытия. Этот случай был зафиксирован журналистами возле "Гулливера",

- пояснил экс-нардеп.

Добавим

Хорватский суд арестовал яхту медведчука для Украины на максимальный срок - 2 года. За это время, в том числе благодаря действиям Елены Думы, яхту так и не удалось продать. Теперь руководительница АРМА спокойно заявляет о том, что суд в Хорватии должен дать ей еще несколько лет для продажи в конце концов указанного актива. А ответственность за нереализацию люксового актива медведчука пытается переложить на Офис генпрокурора.

Политолог Виктор Бобиренко считает, что затягивание процесса продажи яхты медведчука со стороны главы АРМА Елены Думы не может быть обычной служебной халатностью, такие действия могли быть мотивированы финансовым вознаграждением.

Лилия Подоляк

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