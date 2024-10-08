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Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 08:58  •  27020 просмотра

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Адвокат Олег Шрам выразил сомнения относительно политической независимости АРМА под руководством Елены Думы. Он указал на странные кадровые решения и возможные кулуарные влияния на работу агентства.

Политическая независимость работы Агентства по розыску и менеджменту активов под руководством Елены Думы вызывает сомнения из-за возможных кулуарных влияний и непонятных кадровых решений. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, экс-советник директора Государственного бюро расследований Олег Шрам.

Он обратил внимание на существовании в агентстве должности заместителя по вопросам европейской интеграции, которая, по его мнению, является странной для антикоррупционного органа, созданного по европейским стандартам.

Меня очень удивила эта история, ведь у нас этот орган входит в систему антикоррупционных, созданных в результате длительной антикоррупционной реформы, и он создается, как часто любят говорить, по лучшим международным стандартам. И мне интересно, чем занимается заместитель по вопросам европейской интеграции и что он там делает, на самом деле. Зачем там такая должность, если этот орган с самого начала создавался по европейским стандартам, о какой европейской интеграции речь?

- отметил Шрам.

Адвокат также призвал выяснить, кто именно ходит на встречи с руководством АРМА, и какую роль они играют.

Если человек не занимает никакой там (в АРМА - ред.) должности - то вопрос что он делает на тех или иных совещаниях или встречах и чем он там занимается. Если через такую призму смотреть имеет ли он влияние на него или нет, то... вопрос в том, как она (Елена Дума - ред.) реагирует на это влияние, поддается на него или нет, или это какие-то другие действия

- подчеркнул Шрам.

По его словам, в условиях современных технологий можно осуществлять незаконное влияние на те или иные государственные процессы.

Добавим

Заявления о возможном влиянии на руководительницу АРМА Елену Думу звучали неоднократно. В частности, недавно стало известно о возможных кулуарных договоренностях, имеющих место в АРМА под руководством Елены Думы. По информации информированных источников УНН, близкий соратник бывшего заместителя главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова - юрист и экс-нардеп Валерий Писаренко регулярно приезжает в центральный офис АРМА в Киеве на встречи лично с Еленой Думой. Цель его визита якобы заключается в обсуждении передачи крупных арестованных активов в пользу определенных влиятельных лиц, в частности Юлии Тимошенко. Среди таких активов оказался, например, столичный ТРЦ "Гулливер".

Сразу после публикации этого материала в АРМА поспешили отмежеваться от этих визитов. Заявили, что в журнале посетителей с фамилией и именем Валерий Писаренко нет, а Елена Дума вообще "не знакома" с экс-нардепом.

Однако, забыли указать, что в их главный офис можно войти еще через четыре "черных" входа и залезть через окно по двум пожарным лестницам, на которых нет журналов посещений и охраны.

Кроме того, уже множество раз звучали заявления о вероятном сотрудничестве главы АРМА Елены Думы с пророссийскими политиками. Экс-нардеп Игорь Мосийчук даже назвал Елену Думу "госДума", ведь, по его мнению, она работает больше в интересах страны-агрессора, чем в пользу Украины. В частности, есть подозрения относительно ее сотрудничества с экс-нардепом-предателем Виктором медведчуком, а также беглым министром времен януковича Александром Клименко.

На сайте Кабинета министров Украины даже появилась петиция с призывом уволить Елену Думу с должности главы АРМА из-за ее вероятных связей с пророссийскими политиками и неэффективного управления арестованными активами.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Криминал и ЧП
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