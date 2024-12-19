Принц Уильям и Кейт опубликовали трогательную рождественскую открытку с детьми

Принц и принцесса Уэльские опубликовали свою рождественскую открытку в социальных сетях сегодня, на которой изображена фотография пары с тремя детьми в Норфолке, пишет УНН.

Детали

Как отмечает Daily Mail, открытка была опубликована через три часа после того, как стало известно, что семья не будет присутствовать на традиционном предрождественском обеде королевской семьи в Букингемском дворце. Говорят, что принц Уильям и Кейт вместо этого с нетерпением ждут возможности провести время с членами королевской семьи, как всегда, в поместье Сандрингем на Рождество.

На картинке открытки изображены Уильям и Кейт в Норфолке, где Анмер-Холл стал пристанищем для принцессы, пока она восстанавливалась после лечения рака в начале этого года.

В сообщении в социальных сетях говорилось: "Желаю всем счастливого Рождества" - а слова внутри открытки говорили: "Желаю вам счастливого Рождества и Нового года".

Mail Online, как указано, понимает, что Уэльские уже находятся в Норфолке со своими тремя детьми - принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи, и всегда планировал это сделать.

Также стало ясно, что отсутствие Уильяма и Кейт никоим образом не связано с отказом принца Эндрю от обеда на фоне китайского "шпионского" скандала.

Подтверждение от королевского источника было получено примерно в то же время, как король Чарльз был замечен, когда прибывал в Букингемский дворец на обед.

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