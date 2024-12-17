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Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами

Киев  •  УНН

 • 10541 просмотра

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Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали праздничную открытку с фото своих детей. Поклонники были поражены длинными волосами трехлетней принцессы Лилибет, которую не видели с 2022 года.

Принц Гарри и Меган Маркл поделились праздничной открыткой. Поклонники обратили внимание на фото с их дочерью, их поразила длина волос девочки, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали 

Королевские поклонники были поражены волосами принцессы Лилибет после того, как принц Гарри и Меган Маркл впервые с 2022 года опубликовали ее снимок. Это одно из шести изображений на новой праздничной открытке от принца Гарри и Меган Маркл.

На снимке Сассексов показано, как Лилибет, которой сейчас три года, бежит в объятия отца, который ждет, а ее брат, пятилетний принц Арчи, бежит к Меган. 

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Открытку опубликовали в Х, и некоторые подписчики обратили внимание на длинные волосы Лилибет, которые выросли за два года, после того как ее отец с гордостью рассказал, что она "благословлена густыми волосами своей матери". 

Последняя официальная фотография принцессы Лилибет была обнародована по случаю ее первого дня рождения в июне 2022 года, когда Сассекские показали миру изображение своей дочери. 

Напомним 

Герцог Сассекский заявил, что они с Меган Маркл планируют остаться в США из-за безопасности и будущего детей. Семья проживает в Монтесито в Калифорнии с 2020 года после отъезда из королевской семьи.

Алина Волянская

Алина Волянская

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