Принц Гарри и Меган Маркл впервые за два года опубликовали фото дочери Лилибет: поклонники поражены ее длинными волосами
Киев • УНН
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали праздничную открытку с фото своих детей. Поклонники были поражены длинными волосами трехлетней принцессы Лилибет, которую не видели с 2022 года.
Принц Гарри и Меган Маркл поделились праздничной открыткой. Поклонники обратили внимание на фото с их дочерью, их поразила длина волос девочки, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Королевские поклонники были поражены волосами принцессы Лилибет после того, как принц Гарри и Меган Маркл впервые с 2022 года опубликовали ее снимок. Это одно из шести изображений на новой праздничной открытке от принца Гарри и Меган Маркл.
На снимке Сассексов показано, как Лилибет, которой сейчас три года, бежит в объятия отца, который ждет, а ее брат, пятилетний принц Арчи, бежит к Меган.
Открытку опубликовали в Х, и некоторые подписчики обратили внимание на длинные волосы Лилибет, которые выросли за два года, после того как ее отец с гордостью рассказал, что она "благословлена густыми волосами своей матери".
Последняя официальная фотография принцессы Лилибет была обнародована по случаю ее первого дня рождения в июне 2022 года, когда Сассекские показали миру изображение своей дочери.
Напомним
Герцог Сассекский заявил, что они с Меган Маркл планируют остаться в США из-за безопасности и будущего детей. Семья проживает в Монтесито в Калифорнии с 2020 года после отъезда из королевской семьи.