Эксперт рассказал о роли иностранной помощи во внедрении энергоэффективных мероприятий в украинских громадах

Помощь иностранных партнеров играет ключевую роль в обеспечении энергоэффективности и энергонезависимости украинских громад, особенно в условиях полномасштабной войны. Такое мнение в комментарии УНН высказал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Попенко.

Детали

По его словам, многие украинские громады давно сотрудничают с международными организациями, привлекая финансирование на внедрение энергоэффективных мероприятий. Это позволяет громадам модернизировать инфраструктуру, сокращать расходы на энергоносители и обеспечивать стабильность даже в сложных условиях.

"Эта работа должна проводиться постоянно. К сожалению, не все громады были активными в этом направлении, но те, кто занимался энергоэффективностью заранее, сегодня получают значительную пользу", - подчеркивает он.

Особенно важной стала помощь международных партнеров после начала полномасштабного вторжения рф, продолжил Попенко.

Благодаря поддержке городов-побратимов из Польши, Германии и других стран удалось получить генераторы, газопоршневые установки и запчасти для водоканалов и теплокоммунэнерго.

"Это позволило громадам пережить самые тяжелые периоды 2022-2023 годов", - отмечает эксперт.

В качестве примера, Попенко привел опыт Хмельницкого, который начал подобные проекты заранее. В этом городе еще в 2008-2009 годах местные власти инициировали установку газопоршневых установок, которые сейчас обеспечивают стабильную работу коммунальной инфраструктуры.

"Работа над энергонезависимостью - это не только об экономии ресурсов, но и о выживании в кризисных условиях. Иностранная помощь является важным стимулом для развития украинских громад, и это сотрудничество необходимо развивать дальше", - подытожил Олег Попенко.

Он также призвал органы местного самоуправления активнее привлекать международных партнеров и внедрять современные технологии, ведь это является залогом энергетической стабильности страны.

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Добавим

Еще одним примером эффективного сотрудничества с международными партнерами и внедрения энергоэффективных технологий является Броварская территориальная громада. В частности, коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило новый генератор мощностью 720 кВт для обеспечения работы одного из ключевых объектов критической инфраструктуры города. Ранее КП "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады.