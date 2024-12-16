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Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Киев  •  УНН

 • 3474 просмотра

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Энергетическая автономность становится ключевой задачей для украинских громад. Эксперт советует сначала сосредоточиться на энергосбережении, а затем внедрять меры по повышению энергоэффективности.

Обеспечение энергетической автономности является ключевой задачей для громад в условиях современных вызовов. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Детали

По его словам, прежде чем внедрять меры по повышению энергоэффективности, громадам необходимо сосредоточиться на энергосбережении - уменьшении объемов потребления электроэнергии. Это позволит снизить расходы на поддержание автономных энергосистем, которые обеспечивают громады во время перебоев с поставками электроэнергии.

Энергетическая автономность - это базовая потребность, когда общество имеет доступ к энергии при любых условиях. А повышение энергоэффективности следует начинать после того, как обеспечено экономное использование имеющихся ресурсов. И, хотя это может звучать странно, но энергоэффективность часто требует увеличения объемов потребления энергии для достижения оптимальных результатов

- пояснил эксперт.

Для реализации проектов по энергоавтономности громадам важно четко определить свои потребности, разработать проектную документацию и привлечь финансирование. Сегодня в Украине действует ряд государственных и международных программ поддержки, предлагающих гранты, кредиты или техническую помощь, напоминает Рябцев.

"Есть немало программ, начиная от государственного кредитования под 5-9% годовых и заканчивая поддержкой международных организаций, таких как USAID или различные немецкие фонды.

Европейские налогоплательщики готовы помочь украинским общинам обеспечить собственную энергетическую автономность", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что активные и способные общины уже демонстрируют эффективные решения в этой сфере, что может стать примером для других. Это не только гарантирует энергобезопасность, но и закладывает основу для дальнейшего устойчивого развития и улучшения качества жизни граждан.

Напомним

Коммунальное предприятие "Броварытепловодоэнергия" получило новый генератор мощностью 720 кВт для обеспечения работы одного из ключевых объектов критической инфраструктуры города

Добавим

Ранее КП "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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