Громады должны обеспечивать собственную энергоавтономность - эксперт

Обеспечение энергетической автономности является ключевой задачей для громад в условиях современных вызовов. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

Детали

По его словам, прежде чем внедрять меры по повышению энергоэффективности, громадам необходимо сосредоточиться на энергосбережении - уменьшении объемов потребления электроэнергии. Это позволит снизить расходы на поддержание автономных энергосистем, которые обеспечивают громады во время перебоев с поставками электроэнергии.

Энергетическая автономность - это базовая потребность, когда общество имеет доступ к энергии при любых условиях. А повышение энергоэффективности следует начинать после того, как обеспечено экономное использование имеющихся ресурсов. И, хотя это может звучать странно, но энергоэффективность часто требует увеличения объемов потребления энергии для достижения оптимальных результатов - пояснил эксперт.

Для реализации проектов по энергоавтономности громадам важно четко определить свои потребности, разработать проектную документацию и привлечь финансирование. Сегодня в Украине действует ряд государственных и международных программ поддержки, предлагающих гранты, кредиты или техническую помощь, напоминает Рябцев.

"Есть немало программ, начиная от государственного кредитования под 5-9% годовых и заканчивая поддержкой международных организаций, таких как USAID или различные немецкие фонды.

Европейские налогоплательщики готовы помочь украинским общинам обеспечить собственную энергетическую автономность", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что активные и способные общины уже демонстрируют эффективные решения в этой сфере, что может стать примером для других. Это не только гарантирует энергобезопасность, но и закладывает основу для дальнейшего устойчивого развития и улучшения качества жизни граждан.

Напомним

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Ранее КП "Броварытепловодоэнергия" получило от USAID когенерационную установку мощностью 260 кВт. Оборудование, которое установят на одном из объектов предприятия, станет шагом к повышению энергонезависимости громады.